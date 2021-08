'Druk op openbare laadpunten neemt toe'

Het aantal elektrische auto's in Nederland groeit stevig. Vorig jaar verdubbelde het aantal elektrische auto's in Nederland zich ten opzichte van 2019 tot 145.000 stuks, Er werden in 2020 maar liefst 73.057 nieuwe EV's geregistreerd, een jaar eerder waren dat er nog 61.547. Een deel van de EV-rijders heeft een laadpaal voor de deur, maar niet iedereen heeft die luxe. Daar komt bij dat je ook 'op locatie' je elektrische auto nog weleens aan de lader wil hangen. Dat kan de komende jaren best eens lastiger worden. Independer concludeert op basis van informatie van het RDW en RVO namelijk dat de druk op publieke laadpunten steeds groter wordt.

Zo was er begin vorig jaar één publiek laadpunt per 3,9 elektrische auto's beschikbaar. Begin dit jaar is dat aantal al opgelopen tot 4,6. Dat het aantal EV's in ons land rap is toegenomen, blijkt ook uit deze cijfers. Zo was er in 2017 gemiddeld één laadpunt per 1,1 elektrische auto. Natuurlijk zit er wel groei in het aantal publieke laadpunten. Volgens Independer is het aantal openbare laadpunten per huishouden tussen januari 2020 en januari dit jaar het hardst gestegen in Drenthe. Begin vorig jaar waren hier 0,65 laadpunten per 1.000 huishoudens, inmiddels zijn dat er 1,34. In Zuid-Holland en Noord-Holland staan naar verhouding de meest openbare laadpunten, gemiddeld 7,5 per 1.000 huishoudens.

Benieuwd naar hoeveel openbare laadpunten er per 1.000 huishoudens in jouw gemeente zijn? Op onderstaand kaartje is dat uit te zoeken.



Bron: Independer