De Nederlandse staat doet aangifte tegen Stellantis, het concern dat nu verantwoordelijkheid draagt over twee dieselmotoren die bij emissietests de boel om de tuin zou leiden. Een volgend hoofdstuk in een al lang lopende verdenking.

Het gaat specifiek om twee motoren die van het voormalige Fiat Chrysler Automobiles afkomstig zijn en diens uitstootwaarden in twee verschillende auto's. Allereerst de 1.6 MultiJet in de Suzuki Vitara, een motor die Suzuki van FCA inkocht en tot 2018 leverde in Nederland in de Vitara 1.6 Diesel. Daarnaast is er de van VM Motori afkomstige 3.0 CRD die FCA in de Jeep Grand Cherokee lepelde. Hoewel er dus meerdere partijen bij het verhaal betrokken zijn, wordt FCA - nu opgegaan in Stellantis - ervoor verantwoordelijk gehouden. De Nederlandse staat klaagt het concern aan, zo blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur op Kamervragen.

Begin 2020 kwam aan het licht dat de RDW bij deze twee auto's met de twee verschillende motoren 'ongeoorloofde emissiestrategieën, aangestuurd door het motormanagementsysteem' aantrof. Hier werd op gereageerd door Suzuki en Jeep door software-updates uit te voeren, maar afgelopen september bleek dat de kous daarmee - vooral wat betreft de Vitara - toch nog niet af was en de RDW de auto's verder onderzocht. In oktober keurde de RDW beide auto's alsnog goed. Begin dit jaar ontstond er ophef over het feit dat er verder geen consequenties aan het gesjoemel werden verbonden. Naar aanleiding daarvan besloot D66-kamerlid Van Eijs kamervragen aan de staatssecretaris te stellen. De staatssecretaris stelt nu dat er aangifte gedaan wordt bij het OM.

Dat er nu alsnog juridische consequenties aan verbonden kunnen worden, eventueel ook voor andere fabrikanten waarbij gesjoemel met emissies aan het licht kwam, hangt volgens Van Veldhoven samen met Europese wetgeving. Bij 'sjoemeldiesels' worden in de praktijk systemen uitgeschakeld die uitlaatgassen terugleiden naar de motor om de stikstofuitstoot te drukken (EGR). Bij een testcyclus gebeurt dat niet, waardoor de auto's dan 'schoner' voorkomen dan ze in de praktijk zijn. Deze gang van zaken werd in december door het Europees Hof van Justitie als illegaal bestempeld. Daarom ontstaan er nu waarschijnlijk juridisch kansen om - mogelijk ook met terugwerkende kracht - overtreding hiervan te bestraffen of eerder uitgegeven typegoedkeuringen voor auto's in te trekken. Volgens de staatssecretaris onderzoekt de RDW nog welke sjoemeldiesels om deze reden mogelijk nog eens juridisch onder de loep genomen kunnen worden