RDW: 'Verdachte diesels Suzuki en Jeep onderzocht'

Begin dit jaar kwam aan het licht dat de RDW bij de Suzuki Vitara en Jeep Grand Cherokee verdachte uitstootwaarden ontdekt had. Dat volgde op eerdere verdenkingen uit 2017 van beide auto's. De auto's zouden in de praktijk meer uitstoten dan bij de typegoedkeuring is vastgesteld. Tussentijdse aanpassingen door software-updates zouden de lucht nog niet hebben geklaard. "Bij zowel Suzuki als Jeep is de conclusie dat er sprake is van ongeoorloofde emissiestrategieën, aangestuurd door het motormanagementsysteem", aldus de RDW in januari. Hierna is de RDW dit nader gaan onderzoeken en het is inmiddels bijna klaar met dit onderzoek. Dat meldt de Rijksdienst aan BNR.

De resultaten worden 'ergens in de komende weken' voorgelegd aan de Tweede Kamer, zo bericht de RDW. Wat men al wel kan melden, is dat beide fabrikanten de resultaten niet ter discussie stellen. Zowel Suzuki als Jeep reageerden zoals gezegd eerder al met software-updates voor de betreffende auto's, al was in ieder geval die voor de Suzuki toen nog niet voldoende. Jeep's update werd door de RDW wel als werkzaam beschouwd en de importeur werd verplicht tot uitvoering van een aanpassing van de auto's middels een terugroepactie. In het geval van de Suzuki Vitara gaat het om de Vitara 1.6 Diesel (sinds 2018 niet meer op de markt), met de van Fiat Chrysler afkomstige MultiJet-motor. Bij de Jeep Grand Cherokee betreft het de 3.0 CRD, die heeft een motor van VM Motori. De auto's hebben dus één gemene deler: FCA.