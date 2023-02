Liefhebbers van automobiele Japanse curiosa zijn ongetwijfeld bekend met het bestaan van Mitsuoka. Mitsuoka vouwt al jaren retrokoetsjes om modellen van Nissan en Toyota en heeft met de Viewt al enkele decennia een Nissan Micra met een Jaguar-achtig snuitje in zijn portfolio. Dat verandert. Dit is namelijk de nieuwe Mitsuoka Viewt Story. Dat is geen Micra, maar een Toyota Yaris!

De Japanse fabrikant toverde begin jaren 90 de Viewt uit de hoge hoed, Nissan Micra (K11) die het had omgetoverd tot een klassiek ogende sedan met sterke Jaguar-invloeden. Dat concept bleek wel te bevallen. In 2005 kwam Mitsouka namelijk met een nieuwe Viewt, destijds op basis van de Nissan Micra (K12). Zeven jaar later maakte die Viewt plaats voor een nieuw retromodelletje op basis van de vorige generatie Nissan Micra dat niet alleen als sedan verscheen, maar die ook een hatchbackversie kreeg. Die Mitsuoka Viewt moet het veld ruimen en ook gaat de Micra als basis in de prullenbak. Dit is de nieuwe Mitsuoka Viewt Story, een Toyota Yaris!

De Mitsuoka Viewt Story is net als zijn voorgangers een sympathieke Frankenstein. Mitsuoka past het complete front van de Toyota Yaris aan, compleet met nieuwe zijschermen, een nieuwe motorkap en verlichting en een grille die net als bij eerdere Viewts duidelijk zijn geïnspireerd op die van auto's als de Jaguar Mk1 en Mk2. Zelfs chroomkleurige bumpers maken deel uit van het Mitsuoka-feestje. Zijn nieuwe snuit maakt de Viewt Story zo'n 7 centimeter langer dan het origineel. Mitsuoka plakt een golvende chroomstrip op de flanken en zet de Yaris op klassiek ogende wielen.

De achterkant van de Mitsuoka Viewt is al net zo eigenaardig als de voorzijde. Mitsuoka vervangt de grote Yaris-achterlichten door eenvoudige ronde exemplaren. De plekken waar de oude achterlichten zaten zijn nog duidelijk zichtbaar. De aanpassingen in het interieur zijn een stuk milder. Mitsuoka geeft de Viewt Story beige stoelbekleding en werkt ook een deel van het dashboard in die kleur af.

De Mitsuoka Viewt Story is overigens niet de enige recente Toyota die door Mitsuoka is aangepast. Zo kwam Mitsuoka in 2020 met de Buddy, een RAV4 met een neusje als ware het een Chevrolet Suburban van zo'n veertig jaar geleden. In de vorm van de Himiko heeft Mitsuoka ook een op de MX-5 gebaseerde roadster in de aanbieding. De Mitsuoka Viewt Story kost in Japan omgerekend zo'n €21.500.