Mitsuoka Buddy is geweldig verbouwde Toyota RAV4

Mitsuoka is in Europa misschien wel het meest bekend van de Viewt, een als Jaguar Mk 2 vermomde Micra. Momenteel levert het merk de genoemde Viewt en de minstens zo kolderieke als leuke Ryugi, de Galue, de Viewt Cutie Hatchback, de Himiko en de Rock Star. Die laatste is in de basis een Mazda MX-5, maar dan eentje die maar wat graag zijn best doet op een Corvette C2 te lijken.

Aan die prachtige line-up voegt het merk nu de Buddy toe, een Toyota RAV4 met wel een wel heel opmerkelijke koets. Mitsuoka schroeft een volledig nieuw front én een compleet nieuw achterste op de RAV4. Met zijn van een gigantisch hekwerk voorziene hoekige snuit, stoere motorkap en over twee verdiepingen verdeelde vierkante verlichting is de Mitsuoka Buddy recht van voren net een Chevrolet Suburban uit de jaren tachtig. De achterkant is minstens zo opvallend.

Mitsuoka monteert niet alleen een volledig nieuwe achterklep, compleet met een breed donker paneel op de SUV, maar geeft hem ook van Cadillac afkomstige achterlichtunits. Soms moet je je niet afvragen waarom iets gebeurt en enkel accepteren en waarderen dát het gebeurt. De Buddy is volgens Mitsuoka een "metgezel die overal natuurlijk en soepel kan rijden" en dankt daar ongetwijfeld zijn sympathieke naam aan. Het maakt Mitsuoka geen moer uit of je nu een RAV4 met benzinemotor of met hybride aandrijflijn wil, élke variant van de Toyota RAV4 is namelijk tot Buddy om te laten bouwen. De fabrikant levert de Buddy in tal van kleurcombinaties en heeft zelfs een set klassiek ogende dichte wielen, in het zwart of in het wit, op de menukaart staan.