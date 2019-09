Mitsubishi met kleine SUV naar Tokio

Mitsubishi meldt dat het een studiemodel meebrengt naar de Tokio Motor Show die is gegoten in de vorm van een SUV. Daarbij benadrukt het merk dat die auto klein is én dat hij is voorzien van een plug-in hybride aandrijflijn.

Dat is het niet het enige. Het conceptuele kleintje is verder uitgerust met vierwielaandrijving en zou volgestopt zijn met slimme technieken. Wat Mitsubishi precies achter de schermen heeft staan, is nog niet bekend. De Japanse automarkt kent diverse kei-cars, auto's die onder meer om belastingtechnische redenen aan bepaalde eisen omtrent afmetingen, cilinderinhoud en vermogen moeten voldoen. Dergelijke maximaal 3,4 meter lange en 64 pk sterke auto's zijn populair in het Land van de Rijzende Zon en het is dan ook niet ondenkbaar dat ook dit nieuwe studiemodel zo'n kleine stadsrakker blijkt te zijn.

In het kei-car segment voert Mitsubishi momenteel de ek Wagon, eK Wagon Custom, de Town Box én de eK Cross. Die laatste omschrijft het merk al als een SUV-achtige. We wachten het af.