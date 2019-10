Meer specificaties Mazda MX-30 bekend

Gisteren rolde Mazda in Tokio z’n eerste échte EV de beursvloer op. Aanvankelijk was het nog gissen naar de officiële cijfers, maar inmiddels weten we meer over de Mazda MX-30.

Dat de bijzondere MX-30 geen actieradiuskoning is, wisten we al wel. Gisteren werd al een rijbereik van 200 km voorspeld, en dat blijkt volgens de welbekende WLTP-cyclus precies te kloppen. Volgens Mazda is dit voldoende voor 95 procent van de ritten, maar in het hedendaagse EV-landschap maakt de MX-30 op dit vlak niet al teveel indruk. Het accupakket heeft een capaciteit van 35,5 kWh en Mazda geeft een verbruik op van 19 kWh per 100 km.

De elektrische aandrijflijn van de MX-30 heet voluit E-Skyactiv 141. Daarmee weet je ook meteen hoeveel vermogen de auto levert: 141 pk. Hoe snel de auto daarmee van 0 naar 100 sprint en wat de topsnelheid is weten we helaas nog niet. Wel is duidelijk hoeveel tijd het opladen in beslag neemt. Met een wallbox moet dat bij een laadsnelheid van 11 kW in 9 tot 9,5 uur achter de rug zijn, terwijl een lader van 22 kW er logischerwijs 4,5 tot 5 uur voor nodig heeft. Aan de snellader moet de MX-30 in een half uur tot 40 minuten weer tot 80 procent zijn opgeladen. Mazda geeft 8 jaar of 160.000 km garantie op de auto.

Dat de MX-30 net zo groot is als een CX-30 wisten we al, maar nu is ook duidelijk hoeveel gewicht het model in de schaal legt. In totaal weegt de auto 1.660 kg. Het accupakket is verantwoordelijk voor 300 kg daarvan en bevindt zich – uiteraard – in de bodemplaat.

De MX-30 is aanvankelijk alleen als First Edition verkrijgbaar. Die versie is standaard onder meer uitgerust met volledige ledverlichting, een elektrisch verstelbare bestuurderssstoel, climate control en tal van andere zaken. Een hele reeks schermen hoort er ook bij. Naast het gebruikelijke infotainmentscherm en de HMI-draaiknop is er een touchscreen voor de climate control, een digitaal instrumentarium én een head-updisplay. Ook de rest van het interieur is bijzonder. Dat geldt niet alleen voor de vormgeving, maar ook voor de gebruikte materialen. Zo wordt de stoelbekleding gemaakt van gerecyclede petflessen en is er in de middenconsole kurk verwerkt. Geen toeval, want Mazda begon ooit als kurkfabrikant.

Gisteren werd al duidelijk dat die variant €33.990 kost. Daarbij werd ook vermeld dat het al mogelijk is om een aanbetaling te doen, maar dat blijkt alleen te gelden voor Belgische kopers.