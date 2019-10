Het langverwachte moment is dan daar: Mazda heeft zijn allereerste volledig elektrische auto naar voren geschoven. Dít is de Mazda MX-30 die meteen een Nederlandse prijs krijgt.

Zoals de teasers al een beetje verklapten, is de MX-30 een cross-over. Wél kiest Mazda ervoor om de auto van een geheel nieuwe koets te voorzien en lepelt het niet zomaar zijn elektrische aandrijflijn in een bestaand model. Die koets vertoont veel gelijkenissen met familieleden, maar Mazda slaat met de MX-30 toch een nieuwe ontwerpweg in met de ondertussen bekende en veelal geprezen Kodo-designtaal. Neem de neus, waar we een grote diepe grille zien met een soort overhangende motorkap, maar in vergelijking met bijvoorbeeld de CX-5 is het formaat een stuk compacter en met veel minder chroom afgewerkt. Ook de koplampen krijgen een geheel nieuwe lijn. Vanaf de zijkant gezien valt verder de op het oog korte koets op, maar met een lengte van 4,395 mm en een wielbasis van 2,655 mm zijn dit dezelfde maten als die van de CX-30. Het optische trucje komt wellicht door de achterdeuren, die er wel degelijk zitten. Voor de ontwerp van de ingang naar de achterbank, heeft Mazda namelijk een kleine tijdreis gemaakt en gekeken op de tekentafel van de RX-8. Die sportauto had precies dezelfde constructie van kleine achterdeuren die zich in tegenovergestelde richting van de grote voordeur laten openen. Waar de achterlichten veel gelijkenissen tonen met die van de CX-30, is de rest van het achterste van de MX-30 geheel anders. De wat sportiever aflopende daklijn is uiteraard het grootste verschil, met de unieke bogen rondom het achterruit en de verchroomde strip tussen de achterdeuren en de -klep met Mazda-initialen.

35,5 kWh

Allemaal leuk en aardig natuurlijk dat ontwerp, maar misschien belangrijker is de elektrische techniek. Mazda spreekt over de E-Skyactiv-aandrijflijn. Opvallend genoeg laat Mazda daar in het 25 pagina's tellende persbericht nog maar weinig over los. Wel meldt Mazda dat het accupakket 35,5 kWh groot is. Het e-Skyactiv-systeem kan daarnaast worden opgeladen met wisselstroom of snel worden opgeladen met gelijkstroom. AC-laden wordt tot 6,6 kW ondersteund. Maar echt meer informatie en specificaties houdt men daar nog even onder de pet. Gelukkig hebben wij mensen in Tokio rondlopen, die hebben opgevangen dat de Mazda een actieradius van zo’n 200 kilometer heeft. Maar nogmaals: officieel is dit nog niet bevestigd.

Extra scherm

Naast een nieuw exterieur wordt ook het interieur van de MX-30 volgens een nieuwe stijl getekend. Het centrale scherm dat een beetje wegzakt bovenin het dashboard blijft, maar krijgt gezelschap van een extra scherm. Deze monteert Mazda in de middenconsole achter de keuzehendelpook voor de transmissie. Het scherm biedt alle mogelijkheden om de klimaatregeling naar wens in te stellen. Verder krijgt de tunnel waarin de keuzehendel voor de automatische transmissie huist, een opmerkelijk ontwerp. Het 'zweeft' los - denk aan de ondertussen oudere Volvo-middenconsole’s - maar is wel een stuk hoger geplaatst. De ronde knoppen voor het gebruik van de multimedia behouden hun vaste plek.

€ 33.990

De Nederlandse importeur laat met gepaste trots de Nederlandse prijs tijdens de wereldpremière zien. In Nederland kost de Mazda MX-30 minimaal € 33.990. Vanaf de introductie biedt de importeur slechts de ‘First Edition’ aan. Standaard is deze uitvoering voorzien van de Ceramic metalliclak en twee interieuropties met verschillende kleurcombinaties. Verder heeft deze editie 18-inch wielen, adaptieve ledkoplampen, parkeerhulp rondom en een achteruitrijcamera. Ook navigatie, Apple CarPlay, DAB+ en cruisecontrol zijn aan boord. Volgens Mazda is het model qua formaat en uitrusting op deze manier vergelijkbaar met de CX-30, waardoor klanten kunnen kiezen tussen een auto met een verbrandingsmotor of een met een geheel elektrische aandrijflijn.

Wanneer de auto naar de dealers komt is nog niet bekend. Maar we verwachten dat de MX-30 medio 2020 in de showrooms staat.