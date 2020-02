Kia schetst nieuwe Sorento

In de eerste week van maart is de Autosalon van Genève het podium waarop Kia de vierde generatie van de Sorento presenteert. Die nieuwe SUV, die intern code MQ4 draagt, is al diverse keren met camouflageplakkers in beeld verschenen en Kia zelf heeft al eens twee designschetsen van het model getoond. Vandaag nemen de Koreanen het potlood opnieuw ter hand.

De nieuwe Sorento is het technische broertje van de nieuwe Hyundai Santa Fe. De SUV krijgt een vrij hoekig vormgegeven koets met een vrij agressief de wereld in kijkend front. De platte koplampen lijken enigszins over te lopen in de grille en worden aan de onderkant voorzien van boemerangvormige ledstrips. Achterop zien we twee rechtop staande achterlichten, waar kleine uitlopers in zitten. Deze doen wat vorm betreft enigszins denken aan de exemplaren die Kia achterop de hier niet leverbare Palisade schroeft.

Voor het eerst is er ook meer van het binnenste van de Sorento te zien. Het dashboard is relatief eenvoudig van opzet, maar wordt wel versierd met een aantal opvallende details. Zo wordt het infotainmentscherm net als in de i10 door een kunststof frame optisch verbonden met het digitale instrumentarium, al lopen de schermen zelf niet in elkaar over. De verticaal georiënteerde uitstroomopeningen geven de cockpit een vrij stoer uiterlijk en op de middentunnel is een ronde selectieknop geplaatst waarmee de transmissie valt te bedienen. Een reguliere automaathendel vind je in de Sorento dus niet meer terug.

De nieuwe Sorento komt zeer waarschijnlijk niet alleen beschikbaar met reguliere benzine- en dieselmotoren, maar ook met een plug-in hybride aandrijflijn. Vorig jaar verkocht Kia in Nederland slechts zestien Sorento's, omdat auto's van dit formaat flink worden getroffen door de Nederlandse bpm. In Genève wordt de Sorento officieel gepresenteerd en dan hebben we ook alle informatie.