MG Marvel R: twee versies, EV in herfst leverbaar

MG brengt een nieuw volledig elektrisch model naar Europa; de Marvel R Electric. Het merk maakt nu meer bekend over de in maart gepresenteerde auto.

Begin dit jaar bracht Roewe in China een opvolger uit voor zijn Marvel X, de Marvel R. Een model dat in grote lijnen nog op zijn voorganger lijkt, maar vooral dankzij een veel excentrieker front toch behoorlijk anders voor de dag komt. Zoals we dat vaker hebben zien gebeuren, haalt MG de Roewe naar Europa en plakt er zijn eigen badges op. Het resultaat is de MG Marvel R Electric, een volledig elektrische SUV die met zijn 4,67 meter lengte en 1,92 meter breedte een stuk hoger in het gamma komt te staan dan de ZS EV. Ook moet de Marvel R, die zijn pijlen richt op de Volkswagen ID.4 en Skoda Enyaq, een wat luxere en meer hoogwaardige indruk maken dan de ZS.

De meeste details over deze nieuwkomer werden bij zijn onthulling al bekend. Nu doet MG echter wat concretere informatie uit de doeken. We wisten al dat er een vierwielaangedreven versie komt en nu is ook helder wat een bescheidener variant in huis heeft. Het begint namelijk bij een achterwielaangedreven variant met twee elektromotoren, goed voor 180 pk vermogen. Die schiet in 7,9 seconden naar 100 km/h. Daarboven staat de met drie elektromotoren uitgeruste vierwielaangedreven Marvel R, die 288 pk mobiliseert. Daarmee bereik je vanuit stilstand al in 4,9 seconden 100 km/h. In beide uitvoeringen doet een 70 kWh accupakket dienst, goed voor respectievelijk 402 km en 370 km bereik volgens de WLTP-cyclus. Aan de snellader laad je in 43 minuten van 5 tot 80 procent bij.

MG brengt de Marvel R in drie uitrustingsniveaus op de markt; Comfort, Luxury en Performance. Welke opties bij welke uitvoering horen, is nog niet helemaal helder, maar een 19,4-inch (!) infotainmentscherm, Bluetoothconnectiviteit, DAB+-radio en een WiFi-hotspot zijn leverbaar. Ook kan de Marvel R dankzij zijn geavanceerdere 'MG iSmart' gedoopte infotainmentsysteem zijn inzittenden als het goed is nog wat beter van dienst zijn dan de ZS. Spraakbediening, navigatie met live verkeer en parkeerplaatszoeker en een nieuwe app voor onder andere het controleren van de voertuigstatus op je telefoon zijn inbegrepen.

MG verwacht de Marvel R in de herfst in de showroom, iets later dan aanvankelijk werd verwacht, maar reserveren kan al wel. MG verklapt op het moment van schrijven nog geen exacte prijzen, maar meldt wel dat de Marvel R straks tussen de € 40.000 en € 50.000 kost.