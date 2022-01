MG Marvel R - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De MG Marvel R is het derde model dat het nu Chinese merk in Nederland aanbiedt. Het is ook meteen de snelste en duurste MG die je momenteel kunt kopen. Hoe zit de Marvel R voor ruim 46 mille in zijn spullen? Tijd om de configurator aan te slingeren.

MG Marvel R Luxury

€46.485

MG beleefde met name vorig jaar een goed jaar met 2.180 verkochte auto's. De ZS EV was daar als het destijds enige model van MG volledig verantwoordelijk voor. Dit jaar gaat de verkoop met 976 auto's tot nu toe een stuk minder hard voor MG, ondanks het feit dat met de plug-in hybride EHS en de elektrische Marvel R twee nieuwe modellen aan het aanbod werden toegevoegd. Komend jaar komt daar ook de MG 5 bij. Met een vanafprijs van €46.485 is de Marvel R ruim 10 mille duurder dan de basisversie van de EHS en kost hij €13.500 meer dan de ZS EV. Met die prijs komt de Marvel R in het vaarwater van een auto als de Volvo XC40 Recharge Pure Electric, die voortaan vanaf €44.995 in de prijslijst staat als 231 pk sterke voorwielaandrijver.

Rechtvaardigt de standaarduitrusting van de MG Marvel R zijn hoge prijs? Om te beginnen heeft de Luxury twee elektromotoren op de achterwielen die samen een vermogen van 180 pk en 410 Nm koppel leveren. Daarmee zoem je in 7,9 seconden naar de 100 km/h en stuif je door naar een topsnelheid van 200 km/h als je het stroompedaal tegen de vloer houdt. De actieradius van de Marvel R Luxury ligt op 402 WLTP-kilometers. Laden kan aan de laadpaal met een maximale laadsnelheid van 11 kW en aan de snellader tot 94 kW. Volgens MG kun je je accu dan in theorie in 43 minuten van 5 procent naar 80 procent voljagen met stroom. Ook heeft de Marvel R een warmtepomp.

Boven de Luxury staat de Performance, die nog een extra elektromotor op de vooras heeft. Daarmee heeft deze variant een systeemvermogen van 288 pk en 665 Nm koppel en zoem je in 4,9 seconden naar de 100 km/h, maar lever je wel wat actieradius in. De WLTP-waarde ligt namelijk op 370 kilometer, 32 kilometer minder dan de Luxury. Voor die extra snelheid en vierwielaandrijving moet je wel wat aftikken: de Performance heeft een meerprijs van €5.000 en komt uit op €51.485.

Uniform uiterlijk

MG is niet heel scheutig met afbeeldingen van de basisversie in de configurator. Nu hoeft dat ook niet, want afgezien van de gekozen lakkleur verschillen Marvel R's af-fabriek niet van elkaar. De Marvel R rolt bijvoorbeeld altijd op de getoonde 19-inch lichtmetalen wielen. Standaard is hij gespoten in de kleur 'Prism Blue', maar zonder bijbetaling kun je kiezen uit 'Pearl White', 'Pebble Black', 'Beton Grey' en 'Night Watch Grey'. Heel kleurrijk wordt het allemaal dus niet. De ramen hebben standaard een glimmend zwarte omlijsting en ook de zijspiegels zijn altijd zwart gespoten. Opvallend genoeg zijn de dakrails en de accenten in de voor- en achterbumper dan wel weer zilverkleurig uitgevoerd.

De Marvel R is altijd voorzien van ledverlichting voor en achter, waarbij beide lichtunits een doorlopende lichtbalk over de breedte van de auto hebben. Aan de voorzijde van de Marvel R zitten de daadwerkelijke koplampen een verdieping lager dan de dagrijverlichting. De achterlichten doen dan juist weer heel Audi-achtig aan, zowel wat betreft de vorm als de indeling. De koplampen hebben altijd over een lichtsensor met 'Intelligent High Beam Control'. Een regensensor is eveneens standaard. Om het inparkeren makkelijker te maken heeft de Marvel R parkeersensoren voor en achter en een 360-graden camera. Andere standaard verwennerij bestaat uit keyless entry, elektrisch inklapbare zijspiegels, een elektrisch bedienbare achterklep, een panoramadak en privacy glass.

De enige optie

Uit de opsomming in de vorige alinea blijkt al dat de Marvel R behoorlijk goed in zijn spullen zit. Dat thema zet zich door in het interieur. Standaard zijn de stoelen met zwart leer bekleed, maar als optie kun je voor €1.000 kiezen voor een beige interieur. Dat is tevens de enige keuzemogelijkheid die je hebt bij het configureren van een Marvel R Luxury. Bij de Performance kun je naast deze twee opties ook nog kiezen voor een bruin interieur, dat €2.000 kost. In dat geval zijn je stoelen bekleed met een combinatie van leer en Alcantara. Een ander verschil tussen de uitrusting van de Luxury en de Performance zit in het audiosysteem. Standaard heeft de Marvel R een naamloze unit met 8 speakers, in de Performance krijg je 9 speakers van Bose.

Afgezien daarvan verschillen de Luxury en Performance vanbinnen niet. Beide uitvoeringen hebben standaard een 12,3-inch digitaal instrumentarium voor de neus van de bestuurder en een 19,4-inch touchscreen in het midden. Daarop draait het iSmart-systeem van MG, dat ook Apple CarPlay en Android Auto ondersteunt. Om het interieur verder op te leuken, zit er sfeerverlichting onder de sierlijsten in de portieren. Ook is de bestuurdersstoel elektrisch verstelbaar met geheugenstanden en zijn beide voorstoelen uitgerust met stoelverwarming én -ventilatie. De klimaatregeling laat zich verdelen over twee zones.

Een rijke standaarduitrusting is niet compleet zonder een hele rits aan veiligheidssystemen. Gelukkig ontbreekt het daar in de Marvel R niet aan. Adaptive Cruise Control met Traffic Jam Assistance, Front Collision Warning, Lane Keep Assistance, Traffic Sign Recognition, Rear Traffic Alert en Multi Collision Braking en Blind Spot Monitoring zijn allemaal zonder bijbetaling aanwezig. Alles bij elkaar genomen kun je bij de Marvel R dus eigenlijk niet spreken van een 'Back to Basics'. Voor de vanafprijs staat een buitengewoon complete auto op de stoep waarbij je niet of nauwelijks opties kunt aanvinken. Kom daar maar eens om bij Volvo.