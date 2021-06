MG 6 Pro heeft grote muil

MG heeft in China een nieuw model voorgesteld. Alhoewel, helemaal vers is de MG 6 Pro niet. Het is een optisch aangepaste MG 6. De 6 Pro komt een stapje boven de reguliere 6 op de Chinese menukaart te staan en oogt net iets agressiever dan het model waarop hij is gebaseerd.

Hoewel het Chinese MG zijn Europese modellengamma in rap tempouitbreidt, is de MG 6 net als de MG 5 hier eigenlijk aan nagenoeg onbekend model. De huidige generatie MG 6 werd in 2016 op de Chinese markt gebracht en diende als opvolger van de ook in het Verenigd Koninkrijk verkochte eerste generatie van het model. Dat was in feite MG's variant van de Roewe 550 en dat betekent dat er onder de koets nog sporen van de Rover 75 waren terug te vinden. De huidige MG 6 is niet lang geleden in China ietwat opgefrist en nu maakt het model kennis met een Pro-versie.

De MG 6 Pro oogt vanuit elke hoek als een sportief aangeklede MG 6, maar met de voorkant is iets bijzonders aan de hand. Hij heeft namelijk een heel nieuw front. Een immense grille domineert het vooraanzicht, maar er is meer. Voor de MG 6 Pro verwijst het merk de relatief conventioneel vormgegeven koplampen van de reguliere 6 naar de prullenmand. De MG 6 Pro heeft platte, brede en zelfs vrij gemeen de wereld in priemende kijkers. Opvallend is ook de plaatsing van het merklogo. Dat zit namelijk niet meer in het midden van de grille, maar op het stuk tussen de grille en de motorkap. Die motorkap is evenals de voorbumper geheel nieuw vormgegeven. MG monteert verder een vrij heftig ogende achterspoiler en een bijpassende achterbumper, compleet met diffuser en twee stortkokers. Het model staat op zwart lichtmetaal waarachter zich rode remklauwen schuilhouden.

Vanbinnen profiteert de MG 6 Pro van de komst van een volledig digitaal instrumentarium, met een driespaaks stuurwiel en schakelflippers. Centraal op het dashboard staat het 10,1 inch infotainmentscherm met daaronder strak vormgegeven fysieke druktoetsen. Ondanks het sportieve voorkomen is de aandrijflijn relatief bescheiden. Volgens Chinese media krijgt de MG 6 Pro namelijk een 180 pk en 285 Nm sterke geblazen 1.5 driecilinder onder de kap.