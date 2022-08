Bewezen: knoppen zijn beter dan schermen

We schelden er vaak en graag op in autotests: een overvloedig gebruik van touchscreens in plaats van fysieke knoppen. Bediening via het scherm is gevoelsmatig vaak omslachtiger en meer afleidend dan het beroeren van een knop, maar nu is daar ook bewijs voor.

Het Zweedse autoblad Vi Bilägare deed uitgebreid onderzoek naar verschillende bedieningsconcepten in auto’s. Daarbij werd een uiteenlopend aanbod van 11 nieuwe auto’s met elkaar vergeleken van Dacia Sandero tot BMW iX. Als nummer 12 werd een compleet schermloze Volvo V70 uit 2005 opgetrommeld.

Vervolgens moesten de testpersonen in elk van de twaalf auto’s 110 km/h rijden en ondertussen een aantal taken uitvoeren. Zo moest de stoelverwarming aan, de binnentemperatuur twee graden omhoog en de achterruitverwarming ingeschakeld. Vervolgens moest ook de radio aan, en wel op een specifieke zender. De boordcomputer moest worden gereset en - vaak lastig- de dashboardverlichting moest gedimd worden tot de zwakst mogelijke stand. Daarbij was het ook de bedoeling om het centrale scherm geheel uit te schakelen. De resultaten werden genoteerd in de tijd die het kost om deze zaken voor elkaar te krijgen, maar ook in de gedurende die tijd afgelegde afstand.

Interessant en belangrijk is dat de bestuurders de gelegenheid kregen om de auto’s voorafgaand aan de test te leren kennen. Gewenning zou dus geen rol moeten spelen in de uitkomsten, die als het goed is daadwerkelijk laten zien hoe lang het duurt om de taken uit te voeren.

De resultaten

Het resultaat laat zich raden: de oude V70 blijkt met grote afstand de auto waarin deze taken het snelst zijn voltooid. Al na 10 seconden en 306 meter was de boel geregeld. De nummers twee is de relatief eenvoudige Dacia Sandero, die weliswaar een touchscreen heeft maar daar niet alle functies aan toevertrouwt. Nummer drie doet dat veel sterker: bij de Volvo C40 zit bijvoorbeeld ook de stoelverwarming in het scherm, maar door de door Volvo en Google (Android Automotive) goed uitgedachte opzet, blijkt dat geen al te groot bezwaar.

Dat is anders bij de auto’s die volgen. De Mercedes GLB doe thet gezien zijn gecompliceerde infotainmentsysteem nog niet gek (616 meter) en eindigt min of meer gelijk aan de Subaru Outback. De vrijwel knoploze Tesla Model 3 volgt en eindigt daarmee in het midden. De Nissan Qashqai doet het iets slechter, net als de twee Volkswagen-producten in de test. De Volkswagen ID3 doet het daarbij wat beter dan de iets traditioneler ingedeelde Seat Leon, die met bijna 900 meter op plek negen eindigt. Ook het veelgeprezen infotainment van de Hyundai Ioniq 5 doet het weliswaar beter, maar valt met een afgelegde afstand van 815 meter toch tegen.

De BMW iX doet het nog slechter en eindigt met 928 meter en 30,4 seconden op de één na laatste plaats. De allerlaatste plaats is voor een auto met een lel van een scherm: de MG Marvel R. Hierin nam het uitvoeren van de genoemde taken bijna 45 seconden in beslag, waarbij maar liefst 1.372 meter werd afgelegd. Juist: meer dan een kilometer méér dan in de V70.

Kosten en mogelijkheden

De trend om steeds meer functies in schermen te stoppen heeft alles te maken met een strak en modern design, maar ook met kosten. Een fysieke knop ontwikkelen kost immers meer tijd en geld dan het toevoegen van een functie aan een touchscreen. Ook biedt de scherm-oplossing aan fabrikanten de mogelijkheid om na de verkoop opties en functies toe te voegen of te verwijderen, een mogelijkheid die door merken als BMW en Tesla uitgebreid wordt benut.

Ook bij AutoWeek hebben we recent een uitgebreid onderzoek naar de bediening van auto’s gedaan. Dat gebeurde bij stilstand en richtte zich nadrukkelijker op het infotainmentsysteem van compacte modellen, maar is desalniettemin interessant om mee te pakken voor wie geboeid is door dit thema.

Foto's: Glenn Lindberg/Vi Bilägare