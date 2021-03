MG Marvel R Electric gepresenteerd: deze zomer op de markt

Met de MG Marvel R Electric maken we kennis met een hier volstrekt onbekend model. In wezen gaat het echter om een auto die in China, waar-ie z'n oorsprong natuurlijk vindt, al bekender is. De Marvel R werd daar eerder dit jaar onthuld als Roewe en is de opvolger van de Roewe Marvel X. In grote lijnen is de Marvel X er ook nog in te herkennen, al oogt de Marvel R Electric vooral dankzij zijn excentrieke front een stuk moderner. Komt het lijnenspel je enigszins bekend voor? Dat kan kloppen: we kregen vorig jaar mei al een voorproefje met de Marvel R Concept van Roewe. Nu is de productieversie er dus en die zal hier in Europa als MG door het leven gaan.

Met de Marvel R zoekt MG het op diverse fronten hogerop in de markt. Hij is met zijn 4,67 meter lengte, 1,92 meter breedte en een hoogte van zo'n 1,62 meter duidelijk een stuk forser dan de MG ZS EV. De ZS begeeft zich in de regionen van de Hyundai Kona Electric en Kia e-Niro, waar de Marvel R qua afmetingen zijn pijlen meer richt op de Volkswagen ID4 en Skoda Enyaq. Hoger in het C-segment dus. Dat is niet het enige onderscheid. De naam 'Marvel' staat bij MG (en Roewe) voor meer luxe en aantrekkingskracht en als we kijken naar het lijnenspel van de Marvel R kunnen we niet negeren dat de Chinezen wat creatiever te werk zijn gegaan dan bij de ZS het geval was. Dat geldt al helemaal voor het interieur van de Marvel R, maar daarover straks meer.

Eerst de aandrijflijn. Wat dat betreft belooft de Marvel R ook aardig wat. De topversie beschikt namelijk over drie elektromotoren. Die leveren samen 288 pk en 665 Nm en die krachten gaan via alle vier de wielen naar het asfalt. Het stelt de Marvel R volgens MG in staat om vanuit stilstand in 4,9 seconden naar 100 km/h te snellen. Dan sla je dus bepaald geen modderfiguur bij het stoplicht. De topsnelheid is vastgesteld op 200 km/h en je kunt er tot 750 kilo mee trekken. Er komt ook een achterwielaangedreven versie met twee motoren op de achteras, maar de specificaties daarvan worden later nog bekend gemaakt. De Marvel R met drie motoren moet volgens de WLTP-cyclus ruim 400 km op één acculading af kunnen leggen, de actieradius van de mildere variant ligt logischerwijs hoger. Bijladen kan via de 11 kW driefasenlader, maar ook met een snellader. In dat laatste geval is de accu van de Marvel R in 30 minuten voor 80 procent volgeladen.

Interieur

Het interieur van de Marvel R laat duidelijk zien waarom-ie op een hogere trede in het MG-gamma staat. Het oogt strak en eigentijds, niet in de laatste plaats door het grote centrale infotainmentscherm. Dat is maar liefst 19,4 inch groot en daarop is MG's nieuwste infotainmentsysteem actief. Dat kan onder meer overweg met Android Auto en Apple CarPlay. Bijzonder detail is de ronde knop onderaan; die is niet voor verder bediening van dat systeem, maar voor het kiezen van de rijrichting. Behalve een knop aan de linkerkant voor de rijmodus en een knop rechts voor het instellen van regeneratief rijden, zijn er op de middenconsole geen knoppen te vinden. Alles laat zich bedienen via het grote touchscreen. Op het stuurwiel zijn nog wel fysieke knoppen aanwezig. Voor dat stuur tref je een 9-inch digitaal instrumentarium.

Verder zijn er zaken aan boord zoals een warmtepomp voor de accu, maar ook een Vehicle-to-Load-systeem. Daarmee kun je andere elektrische apparaten van stroom voorzien vanuit de accu van de Marvel R. Denk daarbij aan elektrische fietsen, elektronica of volgens MG zelfs een andere EV. Ook is het MG Pilot-assistentiepakket van de partij dat we al kennen van de ZS EV en de EHS. Daarbij horen zaken als Lane Assist, adaptieve cruisecontrol, Active Emergency Braking en Traffic Jam Assist.

De MG Marvel R Electric wordt al in juli leverbaar in Nederland. Prijzen worden bekendgemaakt in de aanloop naar de marktintroductie.