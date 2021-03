MG 5 Electric: klaar voor de Nederlandse markt

Met de 5 Electric krijgt MG in Nederland een nieuw model erbij in de showroom. Hoewel de auto vorig jaar al in het Verenigd Koninkrijk werd gepresenteerd, krijgen wij direct de herziene versie.

MG haalt de volledig elektrische 5 EV ook naar Nederland. Hier draagt-ie de naam MG 5 Electric en dat is niet het enige dat verandert ten opzichte van de in september onthulde 'Britse' versie. De MG 5 krijgt namelijk ook direct een behoorlijk andere neus. De auto stamt in beginsel uit 2017 - toen zustermerk Roewe 'm in China als Ei5 presenteerde - en de facelift die de Roewe krijgt, vloeit ook direct door op de MG. De grille die er eerst op zat, een directe hint dat deze auto in China ook met verbrandingsmotor verkrijgbaar is, maakt plaats voor een meer gesloten front. Dat past immers ook beter bij een elektrische auto. Verder zorgen scherper gevormde koplampen en een sportiever gelijnde voorbumper voor een frissere aanblik.

Daar houdt het niet op, want de eerdergenoemde Roewe krijgt namelijk ook een sterkere elektromotor die we ook direct in de MG 5 Electric treffen. De elektrische stationwagon heeft zodoende de beschikking over 184 pk en 280 Nm koppel. Dat is volgens MG genoeg om met de 5 Electric in 8,3 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h te versnellen. MG geeft een maximum trekgewicht van 500 kilo. De MG 5 Electric put zijn kracht uit een accupakket met een capaciteit van 52,5 kWh en volgens de fabrikant is dat volgens de voorlopige cijfers goed voor een actieradius van ruim 400 km volgens de WLTP-cyclus. Standaard is de MG 5 Electric uitgerust met een 11 kW 3-fasenlader. Snelladen met een DC-lader is ook mogelijk, volgens 'Morris Garages' kun je dan in 30 minuten het accupakket voor 80 procent volgeladen krijgen.

Ruimte

Uiteraard is het ook interessant om de meetlat langs de MG 5 Electric te leggen en 'm te vergelijken met enkele bekende stationwagons. Hij is met zijn 4,54 meter lengte zo'n 12 cm korter dan bijvoorbeeld de Ford Focus Wagon, 9 cm korter dan de Volkswagen Golf Variant en 6 cm korter dan de Kia Ceed Sportswagon. De MG 5 is met zijn 1,51 meter wel net wat hoger dan die drie. Qua breedte, 1,81 meter, zit-ie tussen de Focus en Ceed in.

Het resulteert al met al in een bagageruimte van 578 liter, die met de achterbank neergeklapt uit te breiden is tot maximaal 1.456 liter. Daarmee stouw je er vergeleken met de Focus, Golf en Ceed zo'n 30/40 liter minder in met de bank omhoog en zo'n 200 tot 250 liter minder met de achterbank neergeklapt. Ongetwijfeld speelt de aanwezigheid van het accupakket in de bodem hierbij een belangrijke rol.

Interieur

Voor foto's van het interieur zijn we op het moment van schrijven nog even aangewezen op beeld van de Britse MG 5. Dat geeft een goed beeld van wat je ongeveer kunt verwachten. Het ziet er conventioneel doch prima uit. Centraal in het dashboard tref je een infotainmentsysteem dat we al kennen van de ZS EV en EHS, dat ook overweg kan met Android Auto en Apple CarPlay. Voor het stuur zit een deels digitaal instrumentarium. Tot hoe groot het infotainmentscherm in de opgefriste MG 5 leverbaar wordt, is nog even afwachten. Tot op heden was het 8-inch groot, maar waarschijnlijk groeit het naar 10,1-inch (zoals in de ZS EV) nu de auto nog eens tegen het licht is gehouden. MG zegt op een later moment meer details van de 5 Electric vrij te geven. In China is de Roewe i5, de auto waar de MG 5 in zekere zin op is gebaseerd, recentelijk ook vernieuwd. Kijk niet gek op als MG het binnenste van die auto ook in de MG 5 Electric vouwt.

MG zet met de 5 Electric duidelijk in op een stukje onontgonnen markt in Nederland: die van de volledig elektrische C-segment stationwagen. "De volledig elektrische aandrijflijn maakt 'm uniek. Een belangrijk voordeel is de 'total cost of ownership', die ligt veel lager dan bij de concurrenten," aldus MG Europe-CEO Matt Lei. Reken dus op een scherpe vanafprijs, zoals we dat ook al van de ZS EV en EHS kennen. In oktober komt de MG5 Electric hier op de markt, in de aanloop naar die introductie worden de prijzen bekendgemaakt.