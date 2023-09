Sinds het verdwijnen van de Tesla Roadster is er in Europa geen elektrische open tweezitter meer te koop die geen tonnen of miljoenen kost. Maar dankzij MG is die er straks wel! Wij maken van dichtbij alvast kennis met de even elektrische als gevleugelde MG Cyberster.

De introductie van de MG Cyberster valt niet eens te omschrijven als een twee- of drietrapsraket. Beetje bij beetje geeft MG meer informatie van de Cyberster vrij, maar ook nu deelt het nog altijd geen definitieve specificaties. Wél weten we nu dat de MG Cyberster eind volgend jaar in Nederland besteld kan worden en dat de eerste exemplaren in 2025 worden geleverd.

De Cyberster begon zijn leven in 2021 als heftige concept-car en niet lang daarna zette MG een crowdfundingcampagne op touw om – zo luidt de officiële lezing – de ontwikkeling en dus de komst van een productieversie te kunnen financieren. MG haalde er een bedrag mee op dat in de auto-industrie een schijntje is, maar waarschijnlijk wilde het merk peilen of er genoeg animo voor een productieversie zou zijn. Dat was er blijkbaar!

Dankzij eerder speurwerk weten we dat de MG Cyberster 4,54 meter lang is een daarmee een aanzienlijke slag groter is dan nagenoeg elke andere open MG uit het verleden. Hij komt in ieder geval in China als 314 pk en 340 pk sterke achterwielaandrijver op de markt en krijgt zelfs een sportieve topversie met vierwielaandrijving en 544 pk. Daarmee ram je al in 3,2 tellen naar de 100 km/h. Er komen versies met een 77 kWh accu, maar ook met een kleiner 64 kWh pakket. De variant met het grootste bereik komt tot 580 kilometer ver, al is dat geen volgens de WLTP-cyclus vastgestelde waarde.

Prijzen en uitgebreide informatie voor de Nederlandse markt zijn er dus nog niet.

Meer MG

De MG Cyberster is overigens niet het enige nieuws dat MG in het vat heeft zitten. Het breidde onlangs het leveringsgamma van de MG 4 uit met de Trophy Extended Range en XPower, gaf de MG EHS een facelift en kondigde ook nog eens aan in 2024 vier (!) nieuwe modellen te introduceren. Een daarvan is de Cyberster en ook weten we dat MG niet alleen met een concurrent voor auto's als de Volkswagen Polo komt, maar ook een model in het vat heeft waarmee het Audi, Tesla en in het bijzonder de Model Y wil dwarszitten!