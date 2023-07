MG is in Europa maar wat graag de eerste. Met de MG 5 Electric introduceerde MG de eerste elektrische stationwagon op de Europese markt en met de Cyberster heeft het straks de eerste open elektrische tweezitter in handen. Dat de MG Cyberster in aantocht is, is al behoorlijk lang bekend. Al in april 2021 liet MG de Cyberster Concept zien en vervolgens kon AutoWeek je maar liefst twee keer patenttekeningen van de productieversie ervan voorschotelen. Eenmaal in dichte, en eenmaal in open vorm. Na graafwerk in de database van het Chinese Ministerie van Transport en Informatie Technologie konden we je de productieversie laten zien én de eerste specificaties ervan vertellen. MG heeft het uiterlijk van de Cyberster zelf al eens vrijgegeven en stelt de elektrische roadster binnenkort in z'n geheel aan het Europese publiek voor tijdens het Goodwood Festival of Speed. Aan de vooravond daarvan kunnen we je nu het volledige interieur van het bijzondere model laten zien.

Achter de vlinderdeuren van de MG Cyberster houdt zich een dashboard schuil dat best de aandacht trekt, maar dat minder opvallend is dan het exemplaar dat eerder in pre-productieversies opdook. De hoge middendtunnel en de displays achter het stuurwiel blijven behouden, maar het geheel is ander ingevuld dan je wellicht had verwacht. Zo loopt er vlak achter het uit drie displays opgebouwde infotainmentsysteem en instrumentarium een rand die zich min of meer om de bestuurder heen vormt. In het meest rechtopstaande deel van de middentunnel zit de keuzehendel om de rijrichting te kiezen, ernaast zit ogenschijnlijk een extra display. Het yoke-achtige stuurwiel dat we eerder in de MG Cyberster aantroffen, haalt het productiestadium mogelijk niet. Verder lijkt MG te kiezen voor stoelbekleding die deels uit stof en deels uit leer bestaat.

Uitgebreide technische details zijn er nog niet en dus moeten we vooralsnog de eerder opgedoken informatie herhalen. De MG Cyberster wordt ruim 4,5 meter lang en is daarmee dus aanzienlijk groter dan pak 'm beet een Mazda MX-5. De minimaal 1.885 kilo zware open tweezitter krijgt in ieder geval in China 314 pk en 340 pk sterke achterwielaangedreven versies en er komt ook een vierwielaangedreven variant met niet alleen een 340 pk sterke elektromotor achter, maar met daarbij een 204 pk sterk exemplaar op de vooras. In 2024 komt de MG Cyberster in Nederland op de markt.