MG Cyberster toont interieur en mogelijk rijbereik

De bijzondere MG Cyberster heeft steeds minder geheimen voor ons in petto. Nu is het interieur voor het eerst goed te zien en daarin lijkt een hint over het rijbereik verborgen.

MG haalt volgend jaar de Cyberster naar Europa, maar in 'thuisland' Verenigd Koninkrijk is het eerste exemplaar inmiddels al neergestreken. Voor het eerst krijgen we nu de voor Europa bestemde MG Cyberster te zien, dus niet langer met Chinese tekens op zijn kont en op de 'kentekenplaten'. Het grootste verschil? De modelnaam staat centraal achterop de auto in plaats van rechts. Maar dat is nog het minst interessante dat we te zien krijgen. MG gunt ons eindelijk een blik ín de Cyberster.

Zoals je op bovenstaande foto kunt zien, heeft de Cyberster een interieur dat duidelijk vooral voor de bestuurder is ingericht. Er zitten maar liefst drie schermen boven op het dashboard en die zijn allemaal gericht naar degene achter het stuur. Bijzonder is het yoke-achtige stuurwiel, dat in een vooral sportief bedoelde EV als de Cyberster meer op zijn plaats lijkt dan in een Tesla. Een hoge middentunnel scheidt de twee inzitten van elkaar en door de 'stang' die eruit omhoog steekt richting het dashboard zal het voor de passagier nog niet meevallen om iets te bedienen op de middenconsole. Nee, het draait hier allemaal om de bestuurder.

Op één van de beelden van het interieur lijken we op het linkerscherm een batterijpercentage te zien, terwijl in het centrale scherm het aantal daarmee te rijden kilometers staat. Een snelle rekensom wijst uit dat de 4,54 meter lange MG Cyberster op 100 procent een rijbereik van zo'n 570 km moet hebben. Dat zou een stuk minder zijn dan de 800 km van de conceptversie, maar is nog altijd een nette waarde. Over prestatiecijfers laat MG zich verder nog altijd niet uit, al weten we dat de Cyberster in China 314 pk en 340 pk sterke achterwielaangedreven versies krijgt. Verder komt er een vierwielaangedreven variant met twee samen ruim 500 pk sterke elektromotoren. In de zomer van 2024 komt de MG Cyberster naar Nederland.