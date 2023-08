Plug-in hybride MG EHS vernieuwd

Het MG-nieuws klotst vandaag tegen de plinten. Na nieuws over vier volledig nieuwe modellen en de prijzen van de nieuwe motorversies van de MG 4 hebben we nu de gefacelifte MG EHS voor je.

Binnen het Nederlandse aanbod van MG is de EHS niet bepaald het model waarmee het de meeste aandacht trekt. Van de 3.011 auto’s die MG in het eerste halfjaar van 2023 in ons land leverde, waren er namelijk 2.807 géén EHS. Hoe dat komt? De MG EHS is in tegenstelling tot de goed scorende MG 4 Electric en elke andere MG in Nederland géén EV, maar een plug-in hybride. De SUV werd in 2020 gepresenteerd en moest het tot op heden met het ‘oude’ MG-front doen. Nu is ook het design van de EHS opgefrist.

Van het uiterlijk van de vernieuwde MG EHS valt je mond vast niet open van verbazing. In april dit jaar konden we je namelijk al de in het Verenigd Koninkrijk opgewaardeerde HS laten zien, de niet-plug-in EHS dus. De in Nederland geleverde plug-in hybride EHS lijkt daar uiteraard als twee druppels water op. Opvallend is dat het vernieuwde EHS-front sterke gelijkenissen vertoont met dat van in Europa niet geleverde MG’s als de huidige MG 6, al vertoont hij natuurlijk ook overeenkomsten met de kleinere ZS.

De SUV krijgt nieuwe koplampen, een grille die nu van die kijkers is losgeweekt en die ook nog eens een totaal nieuwe vorm heeft. Aan de achterzijde nemen we een nieuwe bumper en achterlichten met een nieuwe indeling waar. De MG EHS krijgt nieuwe lichtmetalen wielen, komt beschikbaar in de nieuwe kleur Oxide Grey en profiteert van aangescherpte infotainment.

Aan de aandrijflijn van de MG EHS wordt niet gesleuteld en dus krijg je ‘gewoon’ weer een SUV met een systeemvermogen van 258 pk die tot 52 kilometer elektrisch kan afleggen. Ook de prijzen van de MG EHS blijven ongewijzigd en dus is hij er vanaf €37.385 als Comfort. Voor de Luxury-uitvoering betaal je €40.385.