MG Cyberster officieel onthuld

Hoewel MG met de elektrische Cyberster terug wil grijpen op de rijke sportwagenhistorie van het merk, doet vrijwel niets denken aan het verleden. Misschien doen de ronde koplampen nog enigszins aan de MGA en MGB denken, maar dan heb je het ook wel gehad. De 'Union Jack'-achterlichten zijn daarbij een knipoog naar het Engelse verleden, al is MG sinds geruime tijd in handen van de Chinezen. Het exterieur van de Cyberster was dus al bekend, maar nu is hij vanuit alle hoeken en onder het licht van een studio te zien. Daarbij valt vooral het ontwerp van de grille op, dat bestaat uit een hoop lijnen. Ook een bijzonder detail: de ledstrip die dient als dagrijverlichting, loopt door richting de deuren.

Het interieur van de Cyberster is minstens zo opzienbarend als het exterieur. MG noemt het een 'gaming cockpit', waar met name gezien de vorm van het stuur geen woord aan lijkt te zijn gelogen. Dat lijkt namelijk op een controller van een spelcomputer, waarbij de grote 'L' en 'R'-knoppen bovenaan het meest nadrukkelijk in het oog springen. Vermoedelijk bedien je hiermee de richtingaanwijzers. Voor de bestuurder zit een groot scherm waarop alle essentiële voertuiginformatie te zien is, op de middenconsole zit een kleiner verticaal scherm. Het dashboard van de Cyberster is daarmee behoorlijk minimalistisch. In de deuren is het lijnenspel wat drukker, maar de vraag is of die wilde styling ook het productiestadium bereikt.

Over dat laatste heeft MG formeel nog geen uitspraak gedaan. Wel belooft het merk een actieradius van 800 kilometer en genoeg kracht om in 'minder dan drie seconden' naar de 100 km/h te schieten. Daarmee zou de Cyberster mogelijk een goede rivaal kunnen zijn voor de op stapel staande Tesla Roadster. De Cyberster is later deze maand te bewonderen op de Shanghai Motor Show.