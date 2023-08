De uitbreidingsdrift van MG lijkt zowel letterlijk als figuurlijk geen grenzen te kennen. In 2024 brengt MG vier nieuwe modellen naar Nederland. Eén daarvan ken je in zekere zin al, maar de andere drie zijn veel belangrijkere nieuwkomers. Er zit namelijk onder meer een concurrent tussen voor auto’s als de Peugeot 208 en Volkswagen Polo.

MG brengt omstreeks de zomer van 2024 de Cyberster naar Nederland. Dat is een elektrische roadster die vooral als imagomaker fungeert. Dat is niet het enige nieuwe model dat MG volgend jaar in Nederland introduceert. Er zitten veel belangrijkere tussen.

Aanval op Polo

In het eerste kwartaal van 2024 introduceert MG namelijk een volledig nieuw compact model, een auto die het naar eigen zeggen in het hart van het B-segment positioneert. Dat wordt dus een concurrent van auto’s als de Volkswagen Polo, Peugeot 208 en Opel Corsa.

Of dat een volledig elektrisch model wordt? Dat valt nog te bezien. Mocht dat zo zijn, dan verwachten we in ieder geval dat de auto ook – afhankelijk van de markt waar hij verkocht wordt – met verbrandingsmotoren leverbaar wordt. Mogelijk kon AutoWeek je die nieuwe MG onlangs al op patentbeeld laten zien. Kort geleden konden we je namelijk de tekeningen van een nieuwe compacte hatchback van MG opdienen. Zeer waarschijnlijk is dat de auto die de MG 3, die in het Verenigd Koninkrijk wordt verkocht, gaat opvolgen.

Schieten op Audi

Ook weten we dat MG volgend naar het segment betreedt van wat het ‘de luxe klasse’ noemt. MG spreekt ten overstaande van AutoWeek van een auto in het vaarwater van modellen van Audi en Tesla en in het bijzonder van de Model Y. Wat dat wordt? Dat valt nog te bezien, maar reken maar dat die nieuwkomer in ieder geval wél als EV op de Nederlandse markt komt.