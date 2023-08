Prijzen MG 4 Trophy Extended Range én sportieve topversie X-Power

In de markt voor een elektrische hatchback? Dan kun je bij MG aankloppen voor de MG 4. Die ID3-concurrent is er al in drie smaken en daar komen nu twee nieuwe versies bij. Elk van die nieuwe varianten zijn superlatieven. We hebben het over de MG 4 Electric Trophy Extended Range en over de absolute topversie die X-Power heet.

MG 4 Trophy Extended Range

De MG 4 Trophy Extended Range is zoals zijn naam wellicht al weggeeft de motorversie van de MG 4 met het grootste bereik. De MG 4 Trophy Extended Range heeft als enige van de 4-familie een 77 kWh accu. Dat pakket biedt energie aan een 245 pk sterke elektromotor die de achterwielen aandrijft. Zijn actieradius bedraagt een meer dan riante 520 kilometer. De MG 4 Trophy Extended Range kost in Nederland €41.285.

Ter vergelijking: de MG 4 Standard heeft een 51 kWh accu en een 170 pk sterk elektrohart en schopt het tot een bereik van 350 kilometer. De daarboven gepositioneerde Comfort is 204 pk sterk, heeft een 64 kWh accu en een bereik van 450 kilometer. De Luxury heeft dezelfde hardware als de Comfort, maar heeft door grotere wielen een kleiner bereik (435 kilometer).

MG 4 XPower

De absolute smaakmaker van de MG 4-familie is de XPower. Die sportieve en vierwielaangedreven topversie heeft twee samen 435 pk en 600 Nm sterke elektromotoren. In de bodem ligt dezelfde accu als in de Comfort en Luxury. Het 64 kWh grote pakket dus. Dat levert de MG 4 XPower een elektrisch bereik op van 385 kilometer. In 3,8 seconden sprint je ermee vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid: 200 km/h. Snelladen kan met tot 140 kW, ook op dat vlak scoort de XPower beter dan de versies met 51 kWh (117 kW) of 64 kWh (135 kW) accu's.

Wat kost die elektropret je? €42.285. Slechts €1.000 meer dus dan de Trophy Extended Range kost. Voor die €1.000 extra krijg je dus bergen extra pk’s, maar ook een aanzienlijk kleiner bereik.

Prijzen MG 4