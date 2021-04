MG zet crowdfundingsactie op voor Cyberster

MG doet een opmerkelijke zet bij de Cyberster . Het automerk heeft namelijk een crowdfundingsactie opgezet om de ontwikkeling en de productie van de sportauto deels mee te kunnen financieren. De Cyberster gaat pas in productie als er voldoende geld is opgehaald.

Crowdfunding is niet ongebruikelijk bij kleinere start-ups om nieuwe ideeën op de markt te brengen. Voor een automerk als MG, dat onderdeel is van de Chinese multinational SAIC Motor, is deze manier van financieren echter op zijn minst opmerkelijk te noemen. Zeker omdat het om een bedrag gaat dat in de auto-industrie niet bijster veel voorstelt. MG wil met de crowdfundingsactie namelijk 50 miljoen Yuan, omgerekend € 6,4 miljoen, ophalen voor de productie van de Cyberster. Daarbij zegt het merk dat iedere 1.000 Yuan één exemplaar vertegenwoordigt, wat neerkomt op een totale productie van 5.000 auto's. Donateurs kunnen kiezen uit een donatie van 1.000 of 10.000 Yuan, omgerekend € 128 of € 1.279.

Bij het eerste bedrag word je een 'droompartner' en krijg je een schaalmodel van de Cyberster. De grotere donatie is wellicht interessanter, want dan belooft MG dat je als 'superpartner' ook daadwerkelijk mee mag denken over de uiteindelijke vorm van de sportauto. Het is echter tamelijk onduidelijk hoe dat in zijn werk gaat. Ook lijkt het er niet op dat je met een donatie ook meteen een reservering te pakken hebt voor het productiemodel. De crowdfundingsactie loopt tot en met 31 juli en wanneer het beoogde bedrag behaald is, belooft MG groen licht te geven voor de ontwikkeling van de definitieve Cyberster. Indien het doel niet gehaald wordt, krijgen de deelnemers hun geld terug. Of de productie van de Cyberster in dat geval ook definitief van de baan is, is niet bekend. Afwachten dus...

Cyberster

De MG Cyberster is een elektrische tweezits roadster met een futuristisch ontwerp. De beoogde specificaties liegen er niet om, want MG belooft een actieradius van 800 kilometer, een maximum vermogen van 449 pk en een sprinttijd naar de 100 km/h in 'minder dan drie seconden'. Daarmee zou de Cyberster mogelijk een goede rivaal kunnen zijn voor de eveneens op stapel staande Tesla Roadster.