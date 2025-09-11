Mexico wil de importheffingen op auto's uit China verhogen van 20 procent naar 50 procent. Dat heeft de Mexicaanse minister van Economie Marcelo Ebrard woensdag bekendgemaakt. Volgens hem is de maatregel bedoeld om de banen in het land te beschermen.

Chinese auto's komen de Mexicaanse markt op "onder wat we referentieprijzen noemen", aldus Ebrard. Door de lagere prijzen worden volgens hem vooral sectoren in Mexico getroffen voor lichte voertuigen en auto-onderdelen. "Zonder een zekere mate van bescherming kun je bijna niet concurreren", verklaarde de minister de verhoging van de heffingen verder.

De hogere heffing komt op het moment dat de Verenigde Staten landen in Latijns-Amerika aansporen om de economische banden met China te beperken. Ebrard heeft eerder nog gezegd tegen tariefmaatregelen te zijn, omdat die volgens hem haaks stonden op economische groei en het beperken van de inflatie.