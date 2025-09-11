Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Mexico wil heffingen op Chinese auto's verhogen tot 50 procent

'Banen beschermen'

2
BYD Shark

Mexico wil de importheffingen op auto's uit China verhogen van 20 procent naar 50 procent. Dat heeft de Mexicaanse minister van Economie Marcelo Ebrard woensdag bekendgemaakt. Volgens hem is de maatregel bedoeld om de banen in het land te beschermen.

Chinese auto's komen de Mexicaanse markt op "onder wat we referentieprijzen noemen", aldus Ebrard. Door de lagere prijzen worden volgens hem vooral sectoren in Mexico getroffen voor lichte voertuigen en auto-onderdelen. "Zonder een zekere mate van bescherming kun je bijna niet concurreren", verklaarde de minister de verhoging van de heffingen verder.

De hogere heffing komt op het moment dat de Verenigde Staten landen in Latijns-Amerika aansporen om de economische banden met China te beperken. Ebrard heeft eerder nog gezegd tegen tariefmaatregelen te zijn, omdat die volgens hem haaks stonden op economische groei en het beperken van de inflatie.

2 Bekijk reacties

Lees ook

Nieuws
Rijbewijs 2025

Bij deze CBR-locaties is de kans dat je je theorie-examen haalt het grootst (en het kleinst)

Nieuws
Renault Twingo

'Renault kan de Chinese dreiging afslaan'

Nieuws
Toyota Corolla Sedan facelift (MIIT) China

Ook Toyota Corolla erft het front van de Toyota Prius

Nieuws
Renault Clio

Deze Renault Clio zit in een gevaarlijke positie - Liefhebber gezocht

Nieuws
Kia Picanto vs Toyota Aygo

Elektrisch onder de €30.000: hoe ver zijn we eigenlijk?

Lezersreacties (2)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.