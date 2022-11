Met de E1 zette BMW in 1991 al een stap naar de i3

BMW is al dik veertig jaar in de weer met elektrische auto’s. Niet toevallig zet het merk twee 1602’s met elektrische aandrijving in tijdens de Olympische Spelen van 1972, die praktisch naast BMW’s gloednieuwe hoofdkantoor werden gehouden: een geweldige promotie voor het merk. De auto’s transporteren vooral hoogwaardigheidsbekleders en ontpoppen zich als handige, want geluidloze camerawagens. Ze geven de verslaggeving van de marathon onbedoeld wat extra spanning, doordat hun actieradius van zestig hele kilometers maar net toereikend is voor de door de atleten af te leggen afstand.

De eerste BMW E1 uit 1991 was een stadsauto voor vier personen plus bagage.

Beter auto bouwen rondom de elektrische aandrijving

Na een uitgebreide praktijktest in de jaren 80 met een reeks omgebouwde 3-series, komt BMW tot de slotsom dat het beter een geheel nieuwe auto rondom de elektrische aandrijving kan bouwen dan de elektrische aandrijving aanpassen aan beperkingen van een bestaand model. Elektrisch rijden doe je niet op een snelweg, zo stelt BMW dan, maar in de stad. En dat idee leidt in 1991 tot de eerste BMW E1.

Twee jaar nadat de E1 debuteert, wordt – eveneens in Frankfurt – een nieuwe, ingrijpend aangepaste editie van de E1 gepresenteerd. Deze is technisch geavanceerder, want hij heeft een systeem dat remenergie kan opslaan in het accupakket. Bovendien past de tweede E1 wat betreft in- en exterieurdesign naadlozer in het BMW-gamma. Die laatste, cruciale stap laat echter twee decennia op zich wachten, want pas in 2013 heeft BMW de i3 in de verkoop gezet. München wist in ieder geval de spanning erin te houden. En afgelopen zomer viel het doek voor de i3. Eerder dit jaar bladerden we voor de rubriek de Oude Doos terug in een AutoWeek van 1992 waarin we ook over de E1 geschreven, en ook over het vervolg de E2.