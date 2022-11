Zo modern was de Volvo ECC 30 jaar geleden

Grote, Zweedse Volvo’s waren hoekig, en dat is dat. Lekker duidelijk, zullen we maar zeggen. En opeens, in 1992, verscheen Volvo’s spierwitte, aalgladde concept car ECC ten tonele. Vergeleken met de toen gangbare 240 , 850 en 940 een haast spookachtige verschijning. De techniek was al even magisch.

In de Nederlandse folder die Volvo destijds over de ECC (Environmental Concept Car) verspreidde, wordt het model aangeduid als ‘een realistisch gezinsautoconcept’. De strekking van het verhaal is dat de ECC tegemoetkomt aan de eisen die het verkeer van morgen aan een auto stelt, waarbij Volvo ervan uitgaat dat er een milieubewuste maatschappij zal zijn. Er staat niet bij op welke periode Volvo precies doelt, maar dat de (auto)wereld sinds 1992 een grote stap in milieubewustzijn heeft gemaakt, staat als een paal boven water.

Aansluitend volgt een retorische vraag: ‘zou u in een kleine auto willen rijden die alleen door accu’s wordt aangedreven, of heeft u een gezinsauto nodig die ontworpen is uit oogpunt van efficiency, milieuvriendelijkheid en veiligheid?’. De vraag stellen is hem beantwoorden, want rondom de tekst staan fraaie foto’s van de Volvo ECC en dat is bepaald geen klein, elektrisch wagentje. Integendeel, de ECC is een forse vierdeurs sedan, waarin onwillekeurig de techniek van de toen nog kakelverse en zeer indrukwekkende Volvo 850 GLT werd verwacht. Vijf cilinders, twintig kleppen, een mooie achteras en voorwielaandrijving: een pretpakket van grote klasse. Niet dus: de ECC bleek heel anders in elkaar te steken. De techniek hield zowaar gelijke tred met de revolutionaire vormgeving! Zo was de carrosserie opgetrokken uit aluminium en andere gemakkelijk te recyclen materialen. En de auto bleek in de windtunnel even glibberig te zijn als hij er uitzag, want de technici noteerden een Cw-waarde van 0,23.

Onder de auto komen we alsnog de Volvo 850 tegen, waarvan de ECC de bodemplaat leende, plus het befaamde SIPS (Side Impact Protection System). De motor telde geen vijf cilinders. Helemaal geen cilinders zelfs. Volvo koos voor elektrische aandrijving, met een gasturbine als krachtcentrale voor het accupakket. De elektromotor kon in stadsverkeer solitair opereren, en als de gasturbine werd ontstoken zou de emissie ‘extreem laag’ zijn, geheel conform het verbruik dat ‘een stuk lager’ werd ingeschat dan dat van benzinemotoren. Zo bekeken is het jammer dat we niets meer vernomen hebben van dit geweldige concept. Bij al dit moois horen volwassen prestaties, zo wil de folder op voorhand laten weten: de topsnelheid bedraagt 175 km/h en de acceleratie van 0 naar 100 km/h is met alle zeilen bijgezet in 13 seconden te realiseren. Daarmee bewoog de ECC zich op hetzelfde, bescheiden niveau als een Volvo 740 met de 2,0-liter basismotor.

Volvo S80 kreeg gewoon een vijfcilinder

Resumerend: de techniek heeft het in deze vorm niet gehaald. Maar de vorm zelf haalde het juist wel: het werd de nieuwe designtaal van Volvo, die als eerste tot uitdrukking kwam in de S80 van 1998. En die had gewoon Volvo’s vertrouwde vijfcilinder.