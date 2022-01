BMW E2: vergeten i3-voorvader - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

Elektrisch rijden is de voorbije jaren in een stroomversnelling geraakt, maar ook 30 jaar geleden werd al volop mee geëxperimenteerd. BMW presenteerde begin 1992 in navolging van de E1 de E2, een verre (en vooral vergeten) voorvader van de i3.

BMW E1

BMW zette begin jaren 90 de eerste concrete stappen op het gebied van volledig elektrische auto's die vooral in de stad goed tot hun recht moesten komen. Dat begon met de E1, een compacte driedeurs met vier zitplaatsen, met een 19,2 kWh natrium-zwavelaccu waarmee een rijbereik van 249 km mogelijk moest zijn. De E1 deed met zijn uiterlijk aan bijna niets denken dat we op dat moment kenden van BMW, al waren in zekere zin de koplampen wel een voorloper van die van de enkele jaren later verschenen E39-generatie van de 5-serie. In de achterlichten was al een vleugje 3-serie E46 te herkennen.

De E1 stond op de IAA in Frankfurt in 1991 en zou twee jaar later opnieuw, in moderne en wat meer productierijpe vorm (zie foto hieronder), de aandacht opeisen van de bezoekers. BMW had inmiddels ook een variant ontwikkeld met een verbrandingsmotor, een van een motorfiets afkomstige aangepaste 1.1 viercilinder met een vermogen van 82 pk. We richten ons echter even op de elektrische versie. Die had voor zijn tijd bijzondere techniek aan boord, want bijvoorbeeld regeneratief remmen was al mogelijk. Wat nog wel duidelijk te wensen overliet, was de snelheid waarmee de E1 kon worden opgeladen. Als de accu zo goed als leeg was, duurde het pakweg zes uur om hem weer vol te laden. In de praktijk bleek overigens 200 km actieradius wat realistischer dan de eerder gestelde 249 km en de in 1993 beloofde 265 km. Voor stadsgebruik niet gek, al zouden we er nu onze hand niet snel meer voor omdraaien.

Elektrisch rijden was in Europa op dat moment nog helemaal geen thema, maar toch stak BMW er al tijd en geld in om een elektrische conceptauto te ontwikkelen. Dat deed het voor een belangrijk deel vanwege de Amerikaanse markt. Dat klinkt wellicht gek, maar begin jaren 90 was de progressieve staat Californië al druk bezig met beleid op dit gebied. Het bestuur van de staat wenste dat in 1998 al 2 procent van alle nieuw verkochte auto's uitstootvrij zou zijn.

BMW E2

Dat speelde mee in de motivatie voor BMW om tussen de eerste en tweede E1 nog een andere conceptauto op dezelfde basis te ontwikkelen. Een iets groter model: de E2. Die auto was exact 30 jaar geleden voor het eerst in AutoWeek te bewonderen, maar verdween al snel daarna in de vergetelheid. Waar de E1 uit 1991 en zeker die uit 1993 nog wel wat belletjes zullen doen rinkelen, is de E2 een obscuurder hoofdstuk uit de geschiedenis van BMW.

De BMW E2 leek behoorlijk op de E1 (Z11) uit 1991, met als grootste verschil dat hij geen schuin aflopend dakje had. Bovendien was de E2 langer dan de E1. 36 centimeter om precies te zijn. Dat is best een flink verschil, want uiteraard wilde BMW de Amerikaanse liefde voor grote auto's nog een klein beetje beantwoorden. Met 3,82 m was het desondanks alsnog een relatief kleine auto voor Amerikaanse begrippen. Het was opvallend dat BMW voor de E2 een fors grotere actieradius opgaf dan voor de E1; maar liefst 430 km maximaal, al kwam de 260 km 'bij dagelijks gebruik' meer overeen met wat de E1 moest kunnen. 0 naar 50 km/h kon je in 6,5 seconden achter de rug hebben en de topsnelheid lag op 120 km/h.

Cijfers die in de praktijk nooit getest zijn, want meer dan een vingeroefening is de E2 nooit geworden. Begin 1992 stond de auto als showmodel in Los Angeles om de reactie van het Amerikaanse publiek te peilen en we gaan er maar vanuit dat de ontvangst koeltjes was. De E2 kreeg geen direct productievervolg. Dat gold overigens ook voor de E1, hoewel die dus (de groene uit 1993) een jaar na de E2 nog wel verder ontwikkeld op de IAA stond. Pas met de vrij succesvolle elektrische i3 pakte BMW de draad weer op met waar het 20 jaar eerder al druk mee bezig was.