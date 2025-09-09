Duitsland moet vooroplopen in de overgang naar elektrisch rijden en niet het risico lopen achterop te raken. Dit heeft bondskanselier Friedrich Merz dinsdag gezegd tijdens de opening van de IAA Mobility-beurs in München, de grootste autoshow van Europa.

Aziatische autofabrikanten en handelsbarrières maken het moeilijker voor Duitse bedrijven om te concurreren. In zijn toespraak benadrukte Merz het belang van de branche voor de grootste economie van Europa. "We willen de transformatie van de auto-industrie vormgeven en er niet achteraan hollen. En we willen gebruikmaken van de grote kansen die deze transformatie biedt voor de Duitse auto-industrie en Duitsland als geheel", zei hij.

Merz zei dat hij de komende vier tot zes weken een top wil organiseren met onder meer autofabrikanten en toeleveranciers om de moeilijkheden in de branche te bespreken. De auto-industrie heeft last van de Amerikaanse importheffingen, concurrentie uit China en hoge kosten. Merz pleitte verder voor "meer flexibiliteit" van de Europese Unie bij de overgang naar elektrische auto's. "We hebben slimme, betrouwbare en flexibele Europese regelgeving nodig."

Onlangs werd bekend dat de Duitse economie in het tweede kwartaal opnieuw is gekrompen en dat de industrie minder produceerde dan eerder werd aangenomen. De bondskanselier heeft beloofd de investeringen op te voeren en Duitsland aantrekkelijker te maken voor bedrijven om de economische groei weer aan te wakkeren.

Grote automerken wereldwijd laten tijdens de autoshow hun nieuwste modellen en innovaties zien. Buiten het terrein protesteren klimaatdemonstranten tegen de auto-industrie. Ze riepen onder andere op tot "bussen en treinen in plaats van autogekte".