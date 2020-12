Mercedes-Benz: 'Zes nieuwe EV's tot 2022'

Mercedes-Benz heeft een batterij elektrische EQ-modellen in zijn ontwikkelingskamers staan. Das Haus maakt inzichtelijk welke nieuwe elektrische modellen we tot en met 2022 kunnen verwachten.

Mercedes-Benz schaart zijn elektrische modellen onder het EQ-label. Affalterbach heeft de EQC en de EQV al op de Nederlandse prijslijsten staan, maar er komen spoedig diverse nieuwe types bij. Mercedes-Benz heeft in de vorm van de EQS een volledig elektrisch alternatief voor de nieuwe S-klasse in het vat zitten en binnenkort komt onder meer een tweetal elektrische cross-overs het EV-aanbod versterken. Mercedes-Benz geeft nu vrij welke zes elektrische modellen we tot en met 2022 kunnen verwachten.

EQA en EQB

De 'kleinste' elektrische nieuwkomers zijn de EQA en de EQB. De eerste is een volledig elektrische variant van de GLA, terwijl de elektrische EQB zijn platform en koets deelt met de GLB. Volgend jaar slingert Mercedes-Benz in het Duitse Rastatt én in de Chinese hoofdstad Peking de productie van de EQA aan. De EQB wordt vanaf volgend jaar, behalve in Peking, ook in het Hongaarse Kecskemét geproduceerd. De EQA beleeft op 20 januari zijn werelddebuut.

Hoewel de EQA en EQB nog onthuld moeten worden, is over hun opvolgers al iets bekend. Waar de komende EQA en EQB hun platform zoals gezegd delen met respectievelijk de GLA en GLB, staan hun opvolgers op een speciaal voor compacte EV's bestemd modulair elektrisch platform.

EQE en EQS

Mercedes-Benz werkt verder onder meer aan een nieuwe modelreeks van de EQC en aan een elektrische versie van de nieuwe Citan, maar er zit nog meer in het vat. In de tweede helft van volgend jaar start in Bremen de productie van de EQE, een elektrisch alternatief voor de E-klasse met een compleet eigen koets en een nieuw modulair EV-platform. De EQE krijgt gezelschap van een SUV-broertje, die vooralsnog als EQE SUV door het leven gaat. Deze elektrische SUV, die je moet zien als het elektrische equivalent van de GLE, rolt samen met een SUV-versie van de op stapel staande EQS vanaf 2022 van de band in het Amerikaanse Tuscaloosa.

De EQS is het elektrische alternatief van de S-klasse dat net als de EQE een eigen en met designelementen van de Vision EQS doorspekte koets krijgt. Dit type moet het straks opnemen tegen onder meer de nieuwe Jaguar XJ en de BMW i7. De EQS ziet in het eerste halfjaar van 2021 het levenslicht in het Duitse Sindelfingen.

Meer Mercedes-gerelateerd EV-nieuws komt in 2022 in de vorm van volledig nieuwe elektrische modellen van Smart. Smart is sinds vorig jaar voor de helft in handen van het Chinese Geely en gaat zijn modellen voortaan in China bouwen.