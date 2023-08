Mercedes-Benz S-klasse (1992) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Voor menigeen is de Mercedes-Benz S-klasse van de W140-generatie – de Kathedraal – de meest iconische van allemaal, maar stiekem was het ook de minst succesvolle. Sinds de S-klasse officieel zo heet (1972), was er geen andere generatie waarvan er minder werden gebouwd. Een knap exemplaar tegenkomen wordt dan ook steeds lastiger, dus aarzelden we geen moment bij het zien van dit te koop staande exemplaar. Loop jij er warm voor?

Over de W140 Mercedes-Benz S-klasse is over de jaren al genoeg geschreven. Hij is groot, zwaar en – toen hij nieuw was – erg duur. De auto zou veel te veel geld hebben gekost om te ontwikkelen en was dan ook de eerste S-klasse waarin een twaalfcilinder tot de mogelijkheden behoorde. Door een dergelijke motor werd de limousine echter nog duurder, waardoor de meeste de showroom verlieten zonder 600-badge op de kont.

Zo ook het exemplaar dat nu te koop staat in ons occasionaanbod. Dat is geen 600, maar een 400, met een V8 dus. Die motor heeft een inhoud van 4,2 liter en produceert daarmee 286 pk, waardoor de net geen 2.000 kg zware S in staat is om in minder dan 8 seconden vanuit stilstand naar de 100 km/h te sprinten. Het is een exemplaar uit 1992 en dus van vóór de facelift, wat ook te zien is aan een zeer klein detail: de auto heeft de 'parkeerantennes' die alleen optioneel leverbaar waren voordat de facelift plaatsvond. Daarna zou de W140 'modernere' parkeersensoren hebben.

Moderne luxe

En er werden meer opties aangevinkt als iemand in de vroege jaren 90 deze auto bestelde: hij heeft een schuifdak, cruisecontrol en klimaatregeling, stoelverwarming en een – nog altijd aanwezige – originele Becker-radio. Ook zijn de stoelen elektrisch verstelbaar en volledig bekleed met grijs leer.

In combinatie met de grijze hemelbekleding, het grijze tapijt en de twee-tinten-grijze buitenkant zorgen ze voor een lekker karakteristieke samenstelling, afgemaakt door het vele hout, dat al het grijs enigszins breekt. Die samenstelling past de kloeke Duitser goed; de W140 is geen vrolijkerd, maar ook zeker geen grijze muis. Hij staat ergens voor, is een rijdend statement, maar schreeuwt het niet van de daken.

In 2007 geïmporteerd

Toch weten we zeker dat iemand met een soft spot voor de W140 wel drie keer om zou kijken naar dit exemplaar. De auto werd geïmporteerd in Nederland in 2007, had sindsdien twee particuliere eigenaren en heeft de tand des tijds heel behoorlijk doorstaan. Vanbuiten en vanbinnen ziet hij er nog strak uit. De huidige aanbieder lijkt een garagehouder te zijn die hem ook zelf gebruikte en er nu – na er naar eigen zeggen veel aan te hebben gedaan – afscheid van wil nemen.

In een dergelijke staat en met de betrekkelijk lage tellerstand van 169.772 kilometer moet de S-klasse €14.950 opleveren. Voor een vrij compleet uitgevoerde, originele en nette auto lijkt ons dat geen heel gek bedrag. Afschrijven zal hij in elk geval niet meer, waardoor het een prima auto lijkt 'voor erbij' voor een liefhebber. Ben jij dat?