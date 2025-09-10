Mercedes-Benz laat auto's vanaf 2026 stroom terugleveren
Vehicle to grid
Elektrische auto's van Mercedes-Benz ondersteunen vanaf 2026 'Vehicle-to-Grid' (V2G). Daardoor kunnen ze niet alleen bijgeladen worden, maar ook stroom uit hun accu's leveren aan het huis of energienet.
Met de V2G-technologie kunnen stekkerauto's gebruikt worden als thuisaccu. Ze halen stroom van het energienet als de energieprijzen laag zijn en kunnen die later gebruiken voor huishoudelijke apparaten wanneer elektriciteit juist duur is. Ook kunnen auto's met deze technologie overtollige stroom tegen een vergoeding terugleveren aan het net. Dat moet de belasting van het stroomnet verlagen.
Om gebruik te kunnen maken van deze zogenoemde MB.Charge-dienst, moeten de auto's gebruikmaken van speciale V2G-laadpalen. Het gaat daarbij onder meer om een wallbox van fabrikant The Mobility House.
Het is niet bekend wanneer de dienst beschikbaar komt in Nederland. Het is ook niet duidelijk hoeveel MB.Charge kost en of de V2G ook werkt als klanten andere laadpalen of energieleveranciers willen gebruiken.
