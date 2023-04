Mercedes-Benz GLC blijkt ook zevenzitter

De Mercedes-Benz GLC is er als GLC én als GLC Coupé, maar krijgt er nu een derde carrosserievariant bij. Dit is de Mercedes-Benz GLC L, een langere variant van de GLC die Mercedes-Benz speciaal voor de Chinese markt heeft ontwikkeld. De GLC L is niet alleen langer en ruimer dan 'onze GLC', hij biedt ook plek aan tot zeven inzittenden!

De Mercedes-Benz GLC is in Europa altijd een vijfzitter. Speciaal voor de Chinese markt - waar hier bekende modellen meer dan geregeld in verlengde vorm worden verkocht - heeft de joint-venture Beijing Benz nu een extra lange versie van de tweede generatie GLC gepresenteerd. Dat die versie zou komen is natuurlijk geen verrassing. Ook van de vorige generatie GLC was immers een verlengde L-versie. Wél verrassend is wat zich achterin de langere GLC afspeelt. Daar vind je namelijk een derde zitrij.

Mercedes-Benz levert de GLC L in China namelijk niet alleen als vijfzitter, maar tegen betaling ook als zevenzitter met een derde zitrij. Dat is voor het eerst. Ook de vorige verlengde GLC was in China altijd een vijfzitter. De Europese Mercedes-Benz GLC is 4,72 meter lang en heeft een wielbasis van 2,88 meter. De Chinese Mercedes GLC L strekt zich uit over een afstand van 4,83 meter en is daarmee een ruime 11 centimeter langer dan het hier bekende model. Ook is de wielbasis groter. De GLC L heeft 2,98 meter tussen de voor- en achteras. Tien centimeter meer dus dan de GLC die je hier kunt kopen.

De GLC L wordt in China geleverd met twee 2.0 viercilinders. Hij is er als 204 pk sterke GLC 260 en als 258 pk krachtige GLC 300. Beide motorversies vallen te combineren met de vijf- en zevenzitsconfiguratie. De GLC L is er in China als vijfzitter vanaf omgerekend €56.600 en wisselt er als zevenzitter vanaf omgerekend €57.950 van eigenaar.