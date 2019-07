Mercedes-Benz GLA weer gesnapt

Mercedes-Benz breidt zijn kleinste, maar tegelijk meest uitgebreide modelfamilie op termijn uit met een volledig nieuwe GLA. Die auto zien we nu weer in ingepakte vorm de revue passeren.

De nieuwe GLA is de auto die straks het gat opvult tussen de reguliere A-klasse en de GLB. Waar die laatste meer een SUV-achtige is, neigt de GLA meer naar een hatchback die hoger op zijn poten is geplaatst. Toch is de nieuwe GLA meer dan een A-klasse met grotere bodemvrijheid. Hoewel de GLA designovereenkomsten vertoont met die A-klasse, is de koets afzonderlijk ontworpen.

De eerste generatie van de GLA is nog altijd de koop, maar die auto zal je niet lang meer kunnen bestellen. Zijn vandaag gesnapte opvolger komt beschikbaar met een reeks benzine- en dieselmotoren. Zet in ieder geval ook in op de komst van drie sportieve AMG-varianten. De 306 pk sterke GLA 35 AMG zal aftrappen. Hij zal de 387 pk sterke 45 AMG en de 421 pk sterke 45 S AMG boven zich moeten dulden. We zetten in op een onthulling tijdens de IAA van Frankfurt die in september plaatsvindt. Eenmaal op de markt krijgt de GLA auto's als de Lexus UX tegenover zich. Infiniti heeft met de Q30 en QX30 een eigen auto op basis van de huidige GLA. Onlangs werd bekend dat de opvolger van de huidige generatie Q30 en QX30 op een eigen platform komen te staan . In Nederland gaan we daar niet al te veel van merken, daar het Japanse merk zich op termijn terugtrekt uit West-Europa.