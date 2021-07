Euro NCAP crasht Opel Mokka en Renault Kangoo

Euro NCAP heeft weer een reeks splinternieuwe auto's in de kiem gesmoord. De Renault Kangoo en Opel Mokka houden er niet de maximale score aan over. De Mercedes-Benz EQA én GLA wel, net als de Cupra Leon.

Het blijft een wat pijnlijk gezicht, maar toch is het prettig voor de veiligheid dat Euro NCAP weer enkele nieuwe auto's aan gort heeft gereden. We beginnen even met de Opel Mokka en Renault Kangoo, want voor de andere auto's gebruikt Euro NCAP deels eerder verkregen resultaten. De Renault Kangoo is wél helemaal nieuw en krijgt vier sterren van de instantie. Renaults nieuwste besteller maakt weliswaar indruk met zijn veiligheidssystemen, maar de bescherming voor inzittenden bij een impact vanaf de zijkant is iets minder. Met de nadruk op 'iets', want volgens Euro NCAP loopt de Kangoo maar net een vijfsterrenwaardering mis.

De eveneens gloednieuwe Opel Mokka is ook direct vanaf de productieband tegen een muur geramd. Net als de Kangoo krijgt de cross-over vier sterren. Geen heel grote verrassing, vindt Euro NCAP ook, aangezien de Mokka zijn basis onder meer deelt met de nieuwe Citroën C4 en die eind mei ook vier sterren in de wacht sleepte. De structurele bescherming die de Mokka zijn inzittenden biedt, is ruim voldoende. Toch tekent men enkele pijnpunten op die 'm weerhouden van vijf sterren totaal: de automatische noodrem is niet op fietsen berekend en er is geen airbag die de inzittenden van elkaar scheidt. Als het gaat om de bescherming van de inzittenden krijgt de Mokka ook op alle vlakken vier sterren.

Tenslotte heeft Euro NCAP enkele auto's de vernieling in gejaagd die nauw verwant zijn aan reeds geteste auto's. De Cupra Leon behoeft wat dat betreft geen uitleg en die krijgt van Euro NCAP - net als de Seat-variant - vijf sterren. De Mercedes-Benz GLA en EQA zijn vanwege hun verwantschap aan de B-klasse grotendeels gewaardeerd aan de hand van de score van de B-klasse. Wel werd, getuige de foto's, in ieder geval de EQA nog wel op verschillende punten in elkaar gerost om het één en ander te verifiëren. Het leverde volgens Euro NCAP geen verrassingen op die iets veranderden aan de score en dus kregen de GLA en EQA ieder ook vijf sterren toebedeeld.