Mercedes-Benz EQS SUV betrapt

Mercedes-Benz heeft een uitgebreide elektrische modelfamilie in het vat zitten. De elektrische topsedan EQS krijgt binnenkort een forse elektrische SUV naast zich: de EQS SUV. Het is dat hoogpotige neusje van de automobiele elektrozalm die op deze set spionagefoto's te zien is.

De Mercedes-Benz EQS SUV wordt in feite tot de GLS wat de elektrische EQS tot de S-klasse is. Een elektrisch alternatief dus, maar wel met een volledig eigen platform en geheel eigen design. Daarmee bewandelt Mercedes-Benz een ander pad dan bijvoorbeeld concurrent BMW, dat met z'n i-modellen - met uitzondering van de iX - elektrische versies op hetzelfde platform parkeert als de conventioneler aangedreven versies.

Dat op deze foto's een elektrisch EQ-model te zien is, is evident. Ondanks dat de voorkant van de auto nog fanatiek in de plakkers hangt, is het 'EQ-gezicht' duidelijk waarneembaar. De elektrische EQS SUV deelt zijn techniek straks met de EQS en dat betekent dat ook de EQS SUV ongetwijfeld een grote actieradius krijgt. De EQS heeft immers een elektrisch bereik van tot 770 kilometer, al zal de EQS SUV door zijn hogere koets wat minder ver komen. Of de EQS SUV net als de EQS ook met alleen achterwielaandrijving beschikbaar komt, wagen we te betwijfelen. Het grootste accupakket dat Mercedes-Benz in de EQS levert, heeft een capaciteit van 108 kWh. Reken op een vergelijkbaar pakket in de EQS SUV, al moet je niet gek opkijken als ook de kleinere 90 kWh batterij z'n weg naar de elektrische SUV vindt.

Van de S-klasse en GLS bestaan weelderige Maybach-varianten en het is aannemelijk dat ook de EQS een dergelijke extra opulente versie krijgt. Dat de EQS SUV een Mercedes-Maybach-versie krijgt, staat eigenlijk al vast. Mercedes-Benz heeft de komst van de Mercedes-Maybach EQS SUV feitelijk al aangekondigd.

De Mercedes-Benz EQS SUV rolt vanaf volgend jaar van de band in Mercedes' fabriek in Tuscaloosa. In een later stadium breidt Mercedes-Benz z'n elektro-line-up onder meer uit met de EQE en EQE SUV. Momenteel heeft Mercedes-Benz met de EQA, EQB, EQC, EQS en EQV al een behoorlijk elektrisch modellengamma.

