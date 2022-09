Mercedes-Benz EQS SUV - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Mercedes-Benz EQS SUV 450+ Luxury Line

€120.827

Waar SUV's normaal gesproken juist duurder zijn dan auto's die lager op hun wielen staan, is dat bij de EQS en de EQS SUV niet het geval. De EQS SUV staat als 450+ Luxury Line voor €120.827 in de orderboeken, terwijl dezelfde variant van de EQS €122.763 kost. Dat is toch bijna twee mille meer. Daar staat dan wel weer tegenover dat de EQS een flink lagere vanafprijs heeft: als 450+ Business Line kost de elektrische liftback namelijk €106.307. De EQS was er ook kort als 350, maar die variant is inmiddels van de prijslijst gehaald. Het is niet ondenkbaar dat Mercedes-Benz op termijn ook met een goedkopere uitvoering voor de EQS SUV komt, maar daarover is nog niets bekend.

Voorlopig staat de EQS SUV op de prijslijst met vijf versies. De 360 pk sterke achterwielaangedreven 450+ Luxury Line heeft daarvan met 633 WLTP-kilometers de op één na hoogste actieradius. De hoogste actieradius is voor de 450+ als AMG Line, dan moet je in theorie 634 kilometer ver kunnen komen op één acculading. In AMG-uitmonstering kost de EQS SUV 450+ €127.361. Liever vierwielaandrijving? Dan moet je minimaal €127.845 neerleggen voor de 450 4Matic als Luxury Line. Dan blijft van de actieradius nog 597 kilometer over. Ook voor de 4Matic geldt dat de AMG Line net een kilometertje verder komt. Wat betreft vermogen is de huidige rangetopper de 544 pk sterke EQS SUV 580 4Matic. Die heb je alleen als AMG Line en kost minimaal €167.291. Snelladen kan overigens bij alle varianten tot een laadvermogen van 200 kW.

Niet bepaald basic

De duurdere versies laten we voor nu even links liggen, we gaan immers 'back to basics'. De EQS SUV 450+ heeft als Luxury Line een 'Electric Art'-exterieur. Dat is een verzamelnaam voor verchroomde raamomlijsting van de zijruiten en een verchroomde sierlijst onderaan de voor- en achterbumper. Verder staat de EQS SUV standaard op 21-inch lichtmetalen wielen en heeft hij donkergetint glas achter en een panoramisch schuifdak. Van een regelrecht 'basismodel' kun je met deze zaken aan boord eigenlijk al niet meer spreken. Mercedes-Benz spuit de mastodont standaard in de kleur 'Obsidiaanzwart', een metallic lak. Zonder meerprijs kun je desgewenst kiezen uit vier andere kleuren: donkerblauw, zilvergrijs, donkergroen en donkergrijs.

Ook aan de verlichting kun je niet zien dat je met de instapper van doen hebt. De EQS SUV heeft als Luxury Line namelijk standaard Digital Light-koplampen, waarbij de verlichting niet alleen adaptief is, maar ook symbolen op de weg kan projecteren. Bij het inparkeren staan een 360-graden camera en een parkeerassistent standaard tot je dienst. Verder zijn ook Keyless Entry, een elektrisch bedienbare achterklep, adaptieve luchtvering en elektrisch inklapbare- en automatisch dimmende buitenspiegels altijd aangevinkt op de uitrustingslijst. Voor het opladen levert Mercedes-Benz overigens standaard een 8 meter lange Type 2-laadkabel mee voor de 'wallbox' en openbare laadstations, maar ook een 8 meter lange kabel voor een huishoudelijk stopcontact. Wil je de EQS SUV gaan gebruiken als trekauto, dan moet je €1.016 bijbetalen voor een trekhaak.

Genoeg vakjes

Binnenin de EQS SUV zet de lange lijst met standaarduitrusting door. Om te beginnen wordt het uitzicht net als in de EQS vooral bepaald door het 12,3-inch bestuurdersdisplay en het 12,8-inch centrale touchscreen. Op dat touchscreen draait het MBUX-multimediasysteem, waarbij geïntegreerde navigatie met augmented reality en Apple CarPlay/Android auto inbegrepen zijn. Ook een draadloze oplader voor de smartphone zit er standaard op. Verder biedt Mercedes-Benz voor de aankleding van het interieur legio mogelijkheden. Geloof je dat allemaal wel, dan zit je op met zwart leder beklede stoelen en zijn de sierdelen zwart gelakt, met koperkleurige accenten aan de bovenkant van het dashboard en de portieren.

Dacht je dat we nu wel zo'n beetje klaar waren? Mis. Zowel de voor- als achterstoelen zijn namelijk elektrisch verstelbaar, waarbij de voorstoelen een geheugenfunctie en stoelverwarming hebben. Ook sfeerverlichting is inbegrepen bij de Luxury Line, net als climatecontrol met twee instelbare temperatuurzones. Daarnaast heeft de EQS SUV wel zo'n beetje alle veiligheidssystemen aan boord: adaptieve cruisecontrol (distronic) met stuur- en fileassistentie, verkeersbordenherkenning, een actieve dodehoekassistent en Pre-Safe (intelligente anticipatie op ongevallen met uitwijkassistentie).

Als je dit zo leest, lijkt het wellicht alsof er helemaal niets meer aan te vinken valt op de EQS SUV. Dat is niet helemaal waar. Om te beginnen kun je voor €7.744 het Premium pakket aanvinken. Voor dat bedrag krijgt de elektrische SUV onder meer geventileerde voorstoelen, het Burmester 3D-audiosysteem, een head-up display en achterasbesturing tot 10 graden mee. Een andere opvallende optie is het MBUX Hyperscreen, dat maar liefst €8.712 kost. Dan krijg je twee in plaats van drie schermen voorin en zijn ze vrijwel naadloos geïntegreerd in het dashboard. Wil je daarnaast ook twee schermen achterin? Dan moet je nog eens €3.618 bij de prijs optellen. Kortom, losgaan op de optielijsten is nog steeds mogelijk, maar standaard biedt Mercedes-Benz met de EQS 450+ Luxury Line al een aardig compleet pakket.