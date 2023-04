Mercedes komt nu ook met een elektrische Maybach. Vertrekpunt is de Mercedes EQS SUV,maar die is verder verfijnd en uitgerust met nog meer luxe. En uiteraard is ook de techniek naar een hoger plan gebracht, voor bijpassende prestaties.

Maybach EQS SUV een bescheiden ster?

Een grote ster in het vlak tussen de koplampen ontbreekt: uiterlijk onderscheidt de elektrische Maybach EQS SUV zich onder andere van de reguliere EQS SUV door de bescheiden Mercedes-ster die fier op de neus staat. Lichtgevende treeplanken ontbreken niet en voor een kleine 20 mille heb je hem in two-tone lak. Maar zo extreem als de conceptcar uit 2021 is het gelukkig niet geworden.

Comfort in de overtreffende trap

Achter in de Maycbach EQS SUV vind je geen bank maar twee firstclass-stoelen. Die snoepen samen met de koelkast (lauwe champagne, je moet er niet aan denken) ruim 200 liter van de bagageruimte af, er blijft nog 440 liter over; dit lijkt de enige concessie voor absolute weelde. Een frunk voor wat extra bagageruimte (bijvoorbeeld om een natte laadkabel van je schone spullen te scheiden) in de neus is er niet. Die frunk zou namelijk te hoog en ter ver naar achteren zitten waardoor je met je nette kleding tegen de natte neus van de auto aan kunt komen. Voor toekomstige modellen is het volgens de Mercedes-mensen niet uitgesloten dat er wel een frunk komt. Het luchtgeveerde onderstel (met een extra Maybach comfort-modus), de tot het maximale doorgevoerde geluidsisolatie (onder andere middels een dikke hoedenplank), de regeling van interieurluchtkwaliteit of het royale gebruik van hout en leer, werkelijk alle registers lijken open getrokken om je in deze elektro-cocon aan het grauw te kunnen onttrekken. Om elektrisch rijden zo milieuvriendelijk te maken is het leer overigens gelooid op plantaardige basis met een vloeistof uit koffiebonendoppen.

Boomontwortelend koppel

De voortstuwing van de vierwielaangedreven Maybach EQS 680 SUV - zoals hij voluit heet – komt voor rekening van twee elektromotoren die samen goed zijn voor 658 pk en 950 Nm. En dat is net even meer dan de Mercedes EQS 580 SUV die 'slechts' 544 pk en 858 Nm heeft. Een capaciteit wordt nog niet vermeld maar de accu is groter dan bij de gewone EQS 580 SUV en als die accu vol zit moet je volgens WLTP tot 600 km ver kunnen komen met eerste elektrische Maybach.