Mercedes-Benz presenteert elektrische toekomstplannen

Mercedes-Benz bereidt zich voor op een elektrische toekomst. Het merk komt met drie geheel nieuwe EV-platformen en investeert vanaf 2025 alleen nog maar in EV-technologie. In dat jaar wil het merk tevens voor ieder model een elektrisch alternatief hebben. Een definitieve einddatum voor de verbrandingsmotor wordt echter niet genoemd.

Na Stellantis en Volkswagen presenteert Mercedes-Benz ook een uitgebreide elektrificatiestrategie. De kern daarvan komt op het volgende neer: volgend jaar biedt Mercedes-Benz in 'ieder segment dat het bedrijf bedient' een EV, in 2025 is er een elektrisch alternatief voor ieder model. Aan het eind van dit decennium, in 2030, is het merk klaar om volledig op elektrische aandrijving over te stappen 'waar de marktcondities dat toestaan'. Mercedes-Benz plakt dan ook geen definitieve einddatum op de verbrandingsmotor, dat is namelijk 'niet te voorspellen', maar zegt de focus vanaf 2025 wel op elektrische aandrijflijnen te leggen. Alle nieuwe platformen die Mercedes-Benz vanaf dat jaar op de markt brengt zijn namelijk volledig elektrisch. Het merk zegt zelf dat het van 'EV first' naar 'EV only' gaat.

Drie platformen

De elektrificatiestrategie van Mercedes-Benz is vanaf 2025 opgebouwd rondom drie platformen, die allemaal de aanduiding 'Electric Architecture' (EA) dragen. Allereerst is er MB.EA, dat gericht is op de middelgrote en grote personenauto's van Mercedes-Benz. Na verloop van tijd neemt dit platform de plaats van de huidige EV-platformen van het merk in. Mercedes-AMG ontwikkelt een eigen versie van dat platform: AMG.EA, dat de mogelijkheid moet bieden voor hogere prestaties. Als derde platform is er VAN.EA, dat gericht is op de bedrijfsautomarkt. Naast de EA-platformen werkt Mercedes-Benz aan een centraal besturingssysteem voor alle auto's: MB.OS.

Op het gebied van onderzoek en ontwikkeling neemt Mercedes-Benz YASA over, een Engelse fabrikant van elektromotoren. Daarnaast wil Mercedes-Benz acht 'Gigafactories' bouwen voor de accuproductie. Uiteindelijk moeten die gezamenlijk een productiecapaciteit van meer dan 200 GWh leveren. Die fabrieken komen nog bovenop de bestaande plannen van de bouw van negen fabrieken die gericht zijn op de productie van de accusystemen. De volgende generatie accu's van Mercedes-Benz krijgt silicium-koolstof composiet in de anode, wat de energiedichtheid verder moet vergroten. Die accu moet vervolgens in 'meer dan 90 procent' van alle toekomstige Mercedessen terecht komen. Het merk werkt ook aan solid-state accu's en is daarvoor in gesprek met partners, maar het is nog niet bekend wanneer die technologie klaar is voor de markt.

Ook komt Mercedes-Benz met Mercedes me Charge: een service die later dit jaar beschikbaar wordt in de EQS. Daarvoor werkt het merk onder meer samen met Shell. Mercedes me Charge moet volgens hetzelfde principe werken als de superchargers van Tesla: bij het laden hoef je alleen maar de kabel in te pluggen en te wachten tot de accu vol is. De auto verwerkt vervolgens de betaling.

Nieuwe modellen

Om in 2025 voor ieder model een elektrisch alternatief te hebben, moet Mercedes-Benz nog het één en ander onthullen. Dit jaar trok het doek het merk van de EQA, EQB en EQS. Later dit jaar volgt de EQE, die op de afbeelding al in afgeplakte vorm te zien is. Volgend jaar verschijnen de EQE en EQS SUV ten tonele en onthult Mercedes-Benz ook de Vision EQXX, die een voorproefje moet bieden van waar het merk in de toekomst naartoe wil. Verder krijgt de G-klasse in 2024 een volledig elektrische variant. Ook Mercedes-Maybach gaat aan de stekker: in de presentatie wordt een Maybach-variant van de EQS SUV genoemd, maar het ligt voor de hand dat de EQS al eerder een ultraluxe Maybach-sausje overgoten krijgt.

In de productmix verwacht Mercedes-Benz dat in 2025 50 procent van de totale verkoop bestaat uit hybride- en elektrische modellen. Om de ontwikkeling van de nieuwe EV's te faciliteren trekt Mercedes-Benz tussen 2022 en 2030 ruim € 40 miljard uit. De investeringen in verbrandingsmotoren en plug-in hybride technologie neemt ondertussen met 80 procent af tussen 2019 en 2026.