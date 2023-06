Nieuwe Mercedes-Benz E-klasse - Eerste kennismaking

E-klasse op de digitale snelweg

Vanbuiten is de nieuwe Mercedes-Benz E-klasse nog altijd direct te herkennen aan zijn klassieke sedan-vorm. Maar onderhuids is hij volledig nieuw. De Benz zit vol nieuwe systemen die het verblijf in de auto nog aangenamer en vooral veiliger moeten maken. De hiervoor benodigde elektronische architectuur is daarom helemaal op zijn kop gezet. Voor functies waarvoor eerder verschillende computers nodig waren, komt nu slechts één enkele processor tot inzet. Neem bijvoorbeeld de beeldschermen en het MBUX infotainmentsysteem, die draaien nu op één centrale, beduidend krachtigere computer. Hierdoor nemen de netwerk prestaties en vooral de snelheid van de datastroom toe, zowel binnen de auto als ook die naar buiten toe.

Je iPhone als sleutel

Je kunt de nieuwe E-klasse nog altijd op de conventionele manier openen met de sleutel/afstandbediening, maar het kan ook via je iPhone of Apple Watch. Uiteraard kun je hem daarmee desgewenst starten. Verder kun je die functionaliteit toekennen aan de telefoons van nog 16 andere personen. Zo kun je de auto met de hele familie gebruiken. Daarnaast kun je sommige personen verschillende rechten geven. Het simpelste gebruiksrecht is alleen de auto openen, bijvoorbeeld om er een schooltas uit te halen. Eerder zagen we al dat het mogelijk is om voor bepaalde personen een snelheidslimiet in te stellen, zodat iemand die net zijn rijbewijs heeft er niet meteen op topsnelheid vandoor gaat.

MBUX Superscreen

Tegen meerprijs levert Mercedes de nieuwe E-klasse met een MBUX Superscreen. Hierdoor lijkt het dashboard één groot glazen scherm, waarachter niet alleen het centrale multimediascherm schuilgaat, maar eventueel ook nog een extra scherm voor de bijrijder. Terwijl jij en je passagier naar één van de displays kijken houdt de auto de inzittenden in de smiezen. Om te beginnen zijn er infrarood ‘ogen’ die in de gaten houden of je niet in slaap valt of dat je wellicht met je passagier probeert mee te kijken naar een film. Is dat laatste het geval, dan dimt het systeem automatisch dat beeldscherm waardoor meekijken lastig wordt. Dat is trouwens een iets andere oplossing voor hetzelfde probleem dan we onlangs in de EQE SUV zagen. In die elektrische sports utility wordt namelijk de film onderbroken tot je weer je aandacht op de weg richt. Zo’n film kan in de nieuwe E-klasse ook een TikTok-film zijn, die app zit gewoon in de auto. En voor wie zin heeft in een spelletje: Angry Birds zit in het systeem.

Verder zien we een camera midden op het dashboard. Die kun je gebruiken om selfies te maken, maar tevens voor Zoom-metings. Inderdaad, ook Zoom maakt deel uit van het de geïnstalleerde apps, net als Spottify, Amazon Music, Tidal en Apple Music. Alles bij elkaar is de nieuwe E-klasse zijn elektrische broer - de EQE - net weer een stapje voor.