Nieuwe Mercedes-Benz E-klasse schermt met schermen

De Mercedes-Benz E-klasse draait in zijn huidige vorm zeven jaar mee en dus beginnen de jaren voor het model te tellen. Dit jaar trekt Mercedes-Benz het doek van een geheel nieuwe E-klasse en wat timing betreft komt dat goed uit. BMW brengt dit jaar immers ook een nieuwe generatie 5-serie uit. De nieuwe E-klasse zal met zijn nieuwe exterieurdesign keurig in de pas lopen met de C- en S-klasse. Maar hoe de auto er exact uit komt te zien, houden de Duitsers nog even geheim. Wél belicht Mercedes-Benz alvast het interieur van de nieuwe E-klasse, compleet met MBUX Superscreen in plaats van MBUX Hyperscreen.

MBUX Superscreen

Met de vormgeving van het interieur van de E-klasse kiest Mercedes-Benz een opvallende richting. Ja, het vertoont sterke gelijkenissen met dat van andere modellen van Mercedes-Benz, maar juist opvallend veel met dat van de hoog gepositioneerde, volledig elektrische EQ-modellen. Auto's als de EQE, EQS en de SUV-versies ervan zijn te krijgen met het MBUX Hyperscreen dat drie displays telt waarvan er een direct achter het stuurwiel zit en dienst doet als instrumentarium. De resterende twee displays zitten in de middenconsole en recht voor de bijrijder. Het systeem is in de EQE's een optie en met MBUX Hyperscreen ziet de boel er totaal anders uit dan in de versies zonder. In de C- en S-klasse is het hyperscreen niet te krijgen en dus heb je in die auto's altijd een verticaal georiënteerd infotainmentscherm en een achter het stuurwiel min of meer los geplaatst instrumentarium. Op de foto's van het binnenste van de nieuwe E-klasse zien we geen MBUX Hyperscreen, maar het MBUX Superscreen. Het bestaat uit een scherm in de middenconsole en een optioneel exemplaar voor de bijrijder en omvat als in de C- en S-klasse een digitaal instrumentarium zonder overkapping dat visueel afstand neemt van de twee overige schermen. Een beetje van beide werelden dus.

Voor ronde ventilatieroosters zoals je die in de C-klasse, EQE en EQS vindt, is in het dashboard van de nieuwe E-klasse geen plek. We zien aan weerszijden van het dashboard gebogen uitstroomopeningen die visueel overlopen in een horziontale lijn in het dashboard. Nog een interessant verschil met de cockpit van de EQE: de aanraakgevoelige toetsen om het volume en de alarmlichten mee te bedienen, verhuizen van de armsteun in de middentunnel naar de middenconsole. Het MBUX Superscreen is net als de rest van het dashboard en de portieren omlijst met sfeerverlichting. Bepaalde delen van de sierverlichting reageren op de muziek of de media die wordt afgespeeld. Mercedes-Benz doopt deze sfeerverlichting in de E-klasse Active Ambient Lighting System.

TikTok

Ongetwijfeld heb je je oog al laten vallen op de kleine bult die centraal op het dashboard staat en die je niet in auto's als de C, EQE, EQS of S-klasse vindt. Dit is een camera waarmee je onder meer selfies kan maken en video's kunt opnemen. Hét bewijs van hoe diep social media zijn klauwen in ons doen en laten heeft geslagen. De Mercedes-Benz komt afhankelijk van de markt zelfs met een heuse TikTok-app. Vrees niet: je kunt de camera alleen gebruiken als je E-klasse stilstaat. Een vergadering digitaal bijwonen moet er dan ook mee kunnen. Standaard is deze camera overigens niet. Op het scherm dat zich recht voor de bijrijder bevindt zijn video's te bekijken. Er is onder meer een camera aanwezig die in de gaten houdt of de bestuurder naar het bijrijdersscherm kijkt. Als dat het geval is, kan de software de helderheid van het scherm dimmen. De bijrijder kan dan nog wél gewoon volgen wat er er zich op het scherm afspeelt. Zit er niemand op de bijrijdersstoel, dan geeft het scherm slechts een decoratief beeld weer.

Mercedes-Benz levert onder meer een '4D'-audiosysteem van Burmeister met zeventien luidsprekers en met vier zogenoemde exciters in in de voorstoelen die ervoor moeten zorgen dat je het geluid ook met je lichaam ervaart. Mercedes-Benz belooft onder meer een uitgebreide reeks applicaties, waaronder - jawel - videospel Angry Birds. Tastbaardere verwennerij komt optioneel in de vorm van Thermotronic-klimaatregeling met elektronisch aangestuurde ventilatieroosters.

Later dit jaar geeft Mercedes-Benz alle informatie en het uiterlijk van de nieuwe E-klasse vrij. Naast een E-klasse Limousine komt er ook weer een E-klasse Estate. De coupé- en cabrio-versies keren niet terug maar smelten net als vroeger samen met de coupé- en cabrioversies van de C-klasse samen tot één model.