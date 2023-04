Nieuwe Mercedes-Benz E-klasse: fors meer elektrokracht

Dit is de tot op het kleinste moertje splinternieuwe Mercedes-Benz E-klasse. De nieuwe E-klasse is er vooralsnog alleen als sedan en is veel meer dan een grote C- of een kleine S-klasse. Mercedes' concurrent van de BMW 5-serie en Audi A6 is sterker dan ooit geladen met elektrokracht, maar is géén EV.

Altijd geëlektrificeerd

Aanzienlijk groter elektrisch bereik voor plug-ins

Ruimer

High tech

In de herfst in Nederland

Helaas voor Mercedes-Benz dook kort voor de onthulling van de nieuwe generatie E-klasse al een uitgebreide fotoreeks online op. Nu heeft Mercedes-Benz zélf het doek van de nieuwe E getrokken en dat betekent direct dat vrijwel alle open plekken worden ingevuld. Een elektrische variant krijgt de E-klasse niet, daar heeft Mercedes-Benz immers de EQE voor. Wél is de Mercedes-Benz E-klasse sterker geëlektrificeerd dan ooit. Waar de uitgaande E nog een stel verbrandingsmotoren zonder elektrohulp had, zijn alle conventionele benzine- en dieselmotoren waarmee het model beschikbaar komt mild-hybride. Daarnaast zijn er diverse plug-in hybride aandrijflijnen en dankzij een nieuwe elektromotor én een aanzienlijk groter accupakket is het EV-gehalte van die smaken alleen maar verder toegenomen.

Design

Voordat we het motorenpalet bespreken nemen we eerst het uiterlijk van de nieuwe E-klasse met je door. In vogelvlucht welteverstaan, de gelekte foto's van de E-klasse staan je ongetwijfeld nog helder voor de geest. De nieuwe Mercedes-Benz E-klasse is 'gewoon' weer een traditionele sedan, al is er aan de sedanvorm gesleuteld. Sterker nog dan de C-klasse heeft de E-klasse namelijk een optisch vrij korte, sterk aflopende sedankont. Mercedes-Benz geeft de E - overigens optioneel - verzonken portiergrepen, koplampen met net als de exemplaren van de EQE een golvende lijn aan de onderzijde en een led-lichtsignatuur die is opgeknipt en daarmee een verwijzing lijkt naar de kijkers van W210, W211 en de W212 van voor de facelift.

In de door een kunststof deel met elkaar verbonden achterlichten zien we - net als in de voorbumper - sterren terugkeren die uiteraard doen denken aan de ster in het Mercedes-logo. Nog een interessant detail vinden we aan de voorzijde. Rond de grille past Mercedes-Benz namelijk een zwart masker toe dat het 'Black Panel-achtig' noemt. Daarmee legt Mercedes-Benz een link tussen de E-klasse en de elektrische EQ-modellen. Mogelijk om de stap in de toekomst waarbij de EV-lijn en de niet volledig elektrische modellen van het merk worden samengesmolten te verkleinen. Vooralsnog kunnen we je alleen de E-klasse Limousine laten zien. Er komt ook een Mercedes-Benz E-klasse Estate, maar die zal later zijn debuut maken.

Wie goed naar de foto's kijkt ziet dat de E-klasse twee uiterlijke smaken kent. De variant met dynamischer ogende bumpers en grille met daarin één horizontale lamel luistert naar de bij Mercedes-kenners bekende naam Avangarde. Geen AMG-Line dus! De chiquer uitgedoste uitvoering heet Exclusive en heeft ingetogener bumperwerk, een grille met drie lamellen en... een ster op de neus! Ledkoplampen zijn natuurlijk standaard. Optioneel levert Mercedes-Benz zijn Digital Light-units, met en zonder projectiefunctie. Elke variant heeft zijn eigen signatuur.

Afmetingen

De nieuwe E-klasse is 4,95 meter lang en is daarmee slechts een tweetal centimeters langer dan de W212 die hij vervangt. De wielbasis neemt ten opzichte van die van het vorige model ook met twee centimeter toe, met als gevolg dat de interieurruimte is toegenomen. Volgens Mercedes-Benz hebben inzittenden achterin 1,7 centimeter meer beenruimte, één centimeter meer knieruimte en 2,5 centimeter meer elleboogruimte. Wie weleens achterin een E-klasse gezeten heeft weet dat de toevoeging van die extra centimeters ruimte zeker geen noodzaak waren. De inhoud van de bagageruimte lijkt echter onveranderd, maar dat is met het geringe aantal centimeters dat het model is gegroeid niet wereldschokkend. De mild-hybride E's schoppen het achterin tot 540 liter terwijl je in de plug-in hybride versies 540 liter kunt verstouwen.

Motoren

Direct bij de Nederlandse marktintroductie is de E-klasse beschikbaar met drie mild-hybride en drie plug-in hybride aandrijflijnen. Van de drie mild-hybride machines is er één een benzineversie: de E200 met 204 pk en 320 Nm sterke 2.0 viercilinder die bijval krijgt van een 23 pk en 205 Nm sterke starter-generator. Deze basismotor helpt de E-klasse al in 7,5 tellen aan een snelheid van 100 km/h en aan een topsnelheid van 240 km/h. Dieselen kan met de mild-hybride E220d die 197 pk en 440 Nm krachtig is en waar Mercedes-Benz dezelfde mild-hybride hardware aan heeft toegevoegd. Die E220d is met en zonde 4Matic-vierwielaandrijving te krijgen.

Dan de interessante machines: de plug-ins. De nieuwe Mercedes-Benz E-klasse is er als E300e, E300e 4Matic en als krachtigere E400e 4Matic. De E300e's hebben de 204 pk sterke benzinemotor van van de E200, maar beschikken daarnaast ook over een 129 pk en 440 Nm sterke elektromotor. In de vorige stekker-E's was de elektromotor met 122 pk iets minder potent. Het systeemvermogen van de E300e bedraagt 313 pk en 550 Nm. Net als de andere twee stekkerversies heeft de E300e een 25,4 kWh accupakket. Daar perst de E300e een elektrisch bereik van 99-118 kilometer uit. De plug-in hybride E's van het vorige model hadden een beduidend kleinere 13,5 kWh accu waar de E-klasse tot zo'n 55 elektrische kilometers kon rijden.

De E400d is altijd voorzien van 4Matic-vierwielaandrijving en heeft naast de 129 pk sterke elektromotor een 252 pk en 400 Nm sterk benzinehart, goed voor een systeemvermogen van 381 pk en 650 Nm. Deze tot de komst van krachtigere versies - en die komen - sterkste E stuift in 5,3 seconden naar de 100 km/h en heeft een topsnelheid die is afgeregeld op 250 km/h. De E300e en E300e 4Matic sprinten achtereenvolgens in 6,4 en 6,5 tellen naar de 100 km/h en hebben een topsnelheid van 234 en 236 km/h.

Later volgen in ieder geval nog plug-in hybrides met dieselmotoren, maar reken natuurlijk ook op de komst van een of meerdere AMG-sportmodellen. Buiten Nederland is de E-klasse er ook als E220d (197 pk) en als 300e 4Matic.

Interieur

Geen nieuwe Mercedes-Benz zonder MBUX-infotainment en op dat vlak pakt Mercedes-Benz dan ook behoorlijk uit. De E-klasse heeft namelijk het nieuwe MBUX Superscreen dat zich - optioneel - uitstrekt tot voor de bijrijder. Bestel je dit extra stuk scherm niet, dan is de boel er volgens Mercedes-Benz natuurlijk gewoon netjes afgewerkt met een sierdeel. Het dashboard van de nieuwe E is gelardeerd met ledsfeerverlichting en de deurpanelen lopen in een vloeiende lijn over in het dashboard. Net als in de C- en S-klasse zit er achter het stuurwiel een digitaal instrumentarium zonder overkapping dat visueel afstand neemt van de overige schermen en dus niet - zoals in bijvoorbeeld de EQE - er één geheel mee vormt.

De ronde ventilatieroosters die je in de C-klasse, EQE en EQS vindt maken plaats voor gebogen uitstroomopeningen aan weerszijden van het dashboard. De aanraakgevoelige toetsen om het volume en de alarmlichten mee te bedienen, zitten niet zoals bij de EQE nabij de armsteun in de middentunnel maar in de middenconsole.

Technologie en snufjes

De mild-hybride E-klasses hebben stalen veren en het Agility Control gedoopte dempingsysteem en liggen 1,5 centimeter dichter tegen het asfalt dan de plug-ins. Airmatic-luchtvering is optioneel en komt hand in hand met achterasbesturing, niveauregeling en traploos verstelbare demping. Wie een iPhone of Apple Watch heeft kan zijn gadget inzetten als autosleutel. Dat maakt het ook mogelijk om de autosleutel 'te delen' en wel met tot zestien personen. Aan verschillende gebruikers kan de E-eigenaar verschillende rechten toekennen.

Mercedes-Benz levert onder meer een '4D'-audiosysteem van Burmeister met zeventien luidsprekers en met vier zogenoemde 'klankresonerende transducers' in in de voorstoelen die ervoor moeten zorgen dat je het geluid ook met je lichaam ervaart. Mercedes-Benz belooft onder meer een uitgebreide reeks applicaties, waaronder - jawel - videospel Angry Birds. Tastbaardere verwennerij komt optioneel in de vorm van Thermotronic-klimaatregeling met elektronisch aangestuurde ventilatieroosters. De sfeerverlichting reageert op zijn beurt op muziek.

Op het optionele display voor de bijrijder kunnen films gestreamed worden waar de bestuurder niet door afgeleid wordt. Vanuit de kijkhoek van de bestuurder is er op het scherm namelijk niets zichtbaar. Een slimme camera neemt waar dat de bestuurder richting het scherm kijkt en dimt automatisch de helderheid ervan.

Ook nieuw is wat zich in de bult centraal op het dashboard zit. Wie het MBUX Superscreen bestelt, krijgt hier namelijk een camera camera waarmee je onder meer selfies kan maken en video's kunt opnemen. Hét bewijs van hoe diep social media zijn klauwen in ons doen en laten heeft geslagen. De Mercedes-Benz komt afhankelijk van de markt zelfs met een heuse TikTok-app. Vrees niet: je kunt de camera alleen gebruiken als je E-klasse stilstaat. Een vergadering digitaal bijwonen moet er dan ook mee kunnen. Geen E-klasse zonder een uitgebreide reeks passieve an actieve veiligheidssystemen. Zo is Attention Assist, een actieve remassistent, rijbaanhulp en een 'parkeerpakket' met achteruitcijcamera standaard.

E-klasse en Nederland

De nieuwe Mercedes-Benz E-klasse komt in de herfst van dit jaar naar Nederland, maar de orderboeken worden al deze zomer geopend. Prijzen zijn er nog niet. Meer motorversies én de E-klasse Estate komen later.