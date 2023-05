Nieuwe verlengde Mercedes-Benz E-klasse: langer dan W221

Nog voordat Mercedes-Benz met een Estate komt van de nieuwe E-klasse maken we kennis met een andere nieuwe carrosserievariant. Net als de bekende nieuwe Mercedes-Benz E-klasse is dat een sedan, maar niet zomaar een. Dit is de Mercedes-Benz E-klasse L, de verlengde versie van de E-klasse. Die is langer dan grote boer S-klasse twee generaties geleden (W221) was.

In de database van het Chinese Ministerie van Transport en Informatie Technologie heeft AutoWeek de eerste foto's én de eerste informatie van de voor de Chinese markt bestemde versie van de E-klasse te pakken. De E-klasse komt in China alleen als langere L-versie beschikbaar. De verlengde E-klasse is 5,09 meter lang en heeft een wielbasis van 3,09 meter. Dat maakt de E-klasse L zeven centimeter langer dan de reguliere nieuwe E-klasse Limousine. De wielbasis is 13 centimeter groter. De S-klasse is nog fors langer, maar de nieuwe E-klasse L is wel mooi langer dan de S-klasse van twee generaties terug. De Mercedes-Benz E-klasse L overtreft de niet-verlengde versie van dat model in de lengte namelijk met een ruime centimeter. De wielbasis van de 'E L' is 5 centimeter langer.

In China komt de Mercedes-Benz E-klasse L in ieder geval beschikbaar als E260 L en als E300 L. Beide versies hebben een 2.0 viercilinder. In de E260 is die benzinemotor 204 pk sterk, in de E300 schopt -ie het tot 258 pk. Net als de vorige E-klasse L heeft ook deze nieuwe verlengde variant een opvallend L-achtig sierelement op de C-stijl.