Minder vermogen, meer lol: dat is wat er hopelijk gaat gebeuren met de AMG-versie van de Mercedes-Benz C-klasse. De nieuwe 53 vervangt de huidige 63, maar wellicht ook de 43. Bent u daar nog? Mooi.

Mercedes besloot een paar jaar geleden dat het tijd was om de door een V8 voortgestuwde C63 te vervangen door een exemplaar met een tot het absolute maximum opgestuwde viercilinder. In combinatie met plug-in-hybridetechniek levert de nieuwe C63 E-Performance meer vermogen dan ooit, maar is hij ook het levende bewijs dat ‘meer vermogen’ niet automatisch ‘meer pret’ betekent.

Onlangs werd duidelijk dat de C63 daardoor geschrapt wordt en plaatsmaakt voor een C53 met zescilinder. Mercedes kiest hierbij een relatief makkelijke uitweg en levert voor de C-klasse met AMG-label zomaar even 230 pk in, al staan daar wel twee extra cilinders en heel wat minder kilo’s tegenover. In de CLE 53 levert de hier toegepaste motor 450 pk, dus rekenen we vooralsnog op iets soortgelijks voor de C53.

Dat levert meteen het volgende probleem op, want er was ook zoiets als een Mercedes-AMG 43. Die had ook een opgepompte viercilinder, maar was geen plug-in en schopte het tot 408 pk. Die C43 is onlangs geschrapt en we gokken erop dat hij niet terugkeert. De C53 vervangt dan meteen beide AMG-versies, wat gezien zijn naam trouwens niet onlogisch is. Qua uiterlijk verwachten we een auto die met zijn vier uitlaten meer op de C43 dan op de nog dikkere 63 E-Performance lijkt. Let dus maar goed op die sterretjes in de koplampen als je in de toekomst een C-AMG als occasion zoekt, want die zescilinder is echt fijner…