Mercedes-Benz C-klasse EQ beter te zien dan ooit

Mercedes heeft al een iX3-rivaal met de elektrische GLC. Het Mercedes-alternatief voor de onlangs gepresenteerde BMW i3 is echter nog onderweg, maar kunnen we nu wel beter laten zien dan ooit.

De elektrische Mercedes-Benz C-klasse zal zijn techniek ongetwijfeld delen met de elektrische GLC. Ook de positionering is vergelijkbaar. Waar de elektrische GLC naast de reguliere GLC staat als compleet separaat elektrisch alternatief, doet de toekomstige elektrische C-klasse dat naast de (huidige) C-klasse met brandstoftank. Het verschil met de BMW’s is dat Mercedes nog geen goede manier heeft gevonden om die twee qua naam uit elkaar te houden. BMW voegt simpelweg een ‘i’ toe (i3 voor elektrisch, 3 voor regulier) terwijl Mercedes sinds het afscheid nemen van de EQ-modelnamen formeel nog de toevoeging ‘met EQ-technologie’ hanteert, maar in de praktijk simpelweg twee varianten van de GLC en straks de C-klasse in huis heeft. Dat verschil moet in de showroom dan maar worden uitgelegd.

Maar we dwalen af. Die elektrische Mercedes-Benz C-klasse ‘met EQ-Technologie’ is al eens eerder op spionagebeelden voorbijgekomen, maar laat zich nu beter zien dan ooit. Een anonieme, maar zeer gewaardeerde AutoWeek-lezer stuurde ons deze foto’s toe vanuit Duitsland. De voor- en achterzijde van dit exemplaar zijn nog wel stevig gecamoufleerd, maar het helderblauwe ‘middenschip’ laat niets meer aan de fantasie over. Zo valt met name de zijruitpartij op. Op teaserbeeld was al te zien dat de elektrische C-klasse een extra zijruitje krijgt na het achterportier, maar dat wordt hier bevestigd. De extra ruit levert, samen met de erg vlak liggende achterruit, een bijzonder silhouet op. De elektrische C-klasse lijkt meer op een grote CLA dan op een C-klasse en krijgt ook een op de CLA gelijkende achterkant met een in de bumper geplaatste kentekenplaat. Wel lijkt de achterlichtpartij straks ongetwijfeld sterk op die van de GLC, dus met een opvallende zwarte band.

Later dit jaar weten we alles over de elektrische C-klasse, want net als bij de SUV’s wil Mercedes-Benz BMW direct van repliek dienen.