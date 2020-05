Mercedes-Benz blikt vooruit op nieuwe S-klasse

Terwijl er in een presentatie wordt stilgestaan bij de huidige situatie van Mercedes-Benz tijdens de coronacrisis, zegt Kälennius dat Mercedes-Benz zijn hoofddoel van dit jaar niet uit het oog verliest. In de tweede helft van 2020 wordt in het Duitse Sindelfingen namelijk het doek van de gloednieuwe S-klasse getrokken. Hoewel het vlaggenschip van de Duitse gigant dankzij gelekte afbeeldingen al vanuit alle hoeken te zien is geweest, geeft de nieuwe teaser een nieuw zicht op de neus van het model zelf.

De voorkant van de S-klasse kenmerkt zich met een immense grille die aan weerszijden wordt vergezeld door strakke koplampen waarin Mercedes de laatste technologieën rondom matrix ledlampen zal verwerken. In de grille worden allerlei attributen voor veiligheidssystemen verwerkt, voorop de motorkap prijkt de bekende ster. Jammer genoeg laat Kälennius verder niet heel veel los over de komende S-klasse. Wel zegt de CEO dat de S samen met zijn elektrische broer, de EQS, het levenslicht gaan zien in de gloednieuwe fabriek in Sindelfingen. Deze fabriek is, net als alle fabrieken tegen 2022, CO2-neutraal en de meest geavanceerde werkplek die Mercedes wereldwijd heeft.

Over de plannen tot 2039 laat de topman verder nog niet heel veel concreets los. De plannen die vorig jaar gepresenteerd werden, blijven dus staan. Deze houden in dat van alle verkochte Mercedes’en in 2030 minimaal de helft volledig of deels elektrisch moet zijn en dat in 2039 de gehele modellenlijn CO2-neutraal is.