Mercedes-Benz belicht interieur nieuwe S-klasse

Mercedes-Benz heeft in een speciale capsule alvast het interieur van de gloednieuwe S-klasse gelepeld. Een mooie vooruitblik op wat de toplimousine vanbinnen in huis heeft. Je kunt onder andere een nieuwe versie van het MBUX-systeem verwachten.

De nieuwe Mercedes-Benz S-klasse blijft nog even grotendeels verborgen onder een dikke laag camouflage, maar Mercedes heeft een bijzondere manier gevonden om zijn medewerkers alvast kennis te laten maken met het interieur. In een speciale capsule waarin het interieur perfect past, is te zien wat er in de nieuwe S-klasse wordt aangetroffen. Gelukkig kunnen wij ook alvast een blik erop werpen, al blijft een totaaloverzicht nog even achterwege. Duidelijk is in ieder geval dat het dashboard van de nieuwe S-klasse aanzienlijk strakker en minimalistischer is vormgegeven dan bij de huidige generatie. Over de gehele breedte is het ontwerp zo leeg mogelijk gehouden, maar in het midden doorbreekt een enorm scherm de rust.

Op dat scherm toont Mercedes de allernieuwste versie van zijn MBUX-systeem. Voor een deel zal het je bekend voorkomen, maar volgens Mercedes gaat het om de tweede generatie van het systeem dat voluit 'Mercedes-Benz User Experience' heet. Uiteraard moet hiermee de verbinding tussen de auto en inzittenden nog naadlozer verlopen. Voortaan is er met een combinatie van een vingerafdrukscanner en gezichtsherkenning 'in te loggen' in de auto. Alles wordt dan automatisch naar de wensen van de ingelogde persoon ingesteld. Denk daarbij aan de stand van de stoelen en de spiegels, maar bijvoorbeeld ook de kleur van de interieurverlichting en de gegevens die op het digitale instrumentarium af te lezen zijn. Er kunnen maximaal zeven persoonlijke profielen worden opgeslagen. De persoonlijke instellingen kunnen te zijner tijd ook in andere Mercedessen met de nieuwe generatie MBUX worden opgeroepen als deze online aan het Mercedes Me-account gekoppeld zijn.

In de nieuwe S-klasse wordt het gros hiervan uiteraard aangestuurd via het grote centrale scherm voorin. Dat scherm heeft volgens Mercedes de mogelijkheid om 3D-projecties te laten zien, zonder dat je daarvoor een 3D-bril op hoeft te hebben. Hierop zien we onder andere een vernieuwde versie van het navigatiesysteem, maar bijvoorbeeld ook een overzicht van wat er op de andere schermen in de auto gebeurt. De S-klasse krijgt namelijk optioneel tot wel drie schermen achterin. Daarop is ook weer individueel van alles op te roepen en de verschillende zaken die op dat scherm te zien zijn, zijn volgens Mercedes ook eenvoudig te delen of verplaatsen naar één of meerdere andere schermen in de auto. Handig als je bijvoorbeeld je passagiers achterin wilt laten zien welke route je gaat rijden, of bijvoorbeeld een film voor ze aan wilt zetten.

Weinig tastbaar

Mercedes meldt dat er in de nieuwe S-klasse nog maar weinig tastbare knoppen zullen zijn. Om precies te zijn 27 minder dan in de uitgaande generatie. Ze worden vervangen door bedieningsfuncties in het touchscreen of aanraakgevoelige knoppen, ook op het stuur. Daarbij is er ook 'gesture control', waarmee je slechts een beweging met de hand hoeft te maken. Wie helemaal elke vorm van beweging schuwt, kan met een verbeterde spraakassistent ook door middel van gesproken commando's, beginnend met 'Hey Mercedes' de S-klasse opdrachten geven. Die assistent kan voortaan 27 talen herkennen en spreken. Je kunt er volgens Mercedes ook een soort gesprekje mee voeren en antwoorden krijgen op de meest algemene vragen.

Het digitale instrumentarium in de S-klasse heeft ook een make-over gekregen voor de nieuwe generatie van MBUX. Opnieuw zijn er diverse verschillende modi op te roepen, zoals de hierboven getoonde sportievere instelling. Daarop is onder andere een G-meter en de vermogensoutput zichtbaar, voor als je even gek gaat doen met je enorme Mercedes. Uiteraard zijn hier in andere modi ook zaken als verbruik, energie-regeneratie, navigatie en camera's op tevoorschijn te toveren.

Genoeg om naar uit te kijken dus. In september wordt de nieuwe S-klasse onthuld, dus tegen die tijd zullen we ongetwijfeld ook een bredere blik kunnen werpen op het interieur. Het ziet er in ieder geval al veelbelovend uit.