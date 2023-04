Mercedes-Benz A-klasse (2023) – Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Visueel is er met de recente facelift weliswaar niet zo heel veel veranderd voor de Mercedes-Benz A-klasse, maar in de loop der jaren is er wél veel gewijzigd als het gaat om prijs en uitrusting. Dat blijkt wel als we het instapmodel van 2023 vergelijken met die van 2018.

Mercedes-Benz A 180 Business Line - €42.893

De huidige Mercedes-Benz A-klasse verscheen in 2018 op de markt. In dat jaar hesen we hem meteen op het Back to Basics-podium, wat een letterlijk opvallend resultaat opleverde. De basis-A bleek namelijk uitgevoerd in ‘Zonnegeel’, een echte knalkleur! Het contrast met de nieuwe, gefacelifte A-klasse kan niet groter zijn, want anno nu is de kleinste Mercedes in basistrim alleen verkrijgbaar in vier tinten van de welbekende grijsschaal. Kiezen gaat bij de Business Line tussen wit, zilvergrijs, donkergrijs en zwart.

Nu verdient het bovenstaande wel een kanttekening, want de naam ‘Business Line’ geeft al aan dat de huidige basis-A bedoeld is voor de zakelijke markt. Dan is het ingetogen ‘kleurenpalet’ nog wel te verdedigen, al had een donkerblauw er wat ons betreft prima bij gepast. Het goede nieuws: zonnegeel is op andere uitvoeringen gewoon leverbaar en kost als vanouds geen cent extra. Toch is er bij de Business Line reden tot blijdschap, want ook daar heeft de kleurkeuze geen invloed op de prijs en het gaat in alle vier de gevallen om keurige metallic-tinten. We hebben de vier tinten dus maar alle vier onderdeel gemaakt van de fotogalerij. Ondergetekende zou overigens gaan voor het zilvergrijs, voor wat het waard is. Lekker historisch verantwoord op een Benz.

Prijs

Een groter contrast dan die tussen knalgeel en zwart lijkt niet denkbaar, maar Mercedes doet aardig zijn best als het om de prijs gaat. De huidige basisprijs ligt met €41.893 immers meer dan €12.000 boven die van 2018. Nu weten we niet wat we verbazingwekkender vinden: dat de huidige A minimaal 42 mille kost, of dat je in 2018 nog voor €30.000 in een Mercedes kon stappen. Tegenwoordig is dat eerder de prijs van een simpele Polo, wat andermaal onderstreept dat het érg hard is gegaan op prijsgebied de laatste jaren. Voor de volledigheid: als sedan kost de nieuwe A-klasse Business Line €43.805.

Uiterlijk

Als pleister op de wonde kunnen we aandragen dat de huidige basisversie van de A-klasse op eigenlijk geen enkel vlak is te vergelijken met die van 2018. Waar je toen nog een naamloze, handgeschakelde A160 met 109 pk kreeg, stap je vandaag de dag minimaal in een A180 met 136 pk, een automaat én de genoemde Business Line-aankleding. Anders dan voorheen is ledverlichting rondom standaard en staat de A-klasse minimaal op 17-inch lichtmetaal. Dat oogt toch een stuk completer dan de halogeenkoplampen en 16-inch wieldoppen van weleer. Het duurdere en mooiere Multibeam-led is overigens nog wel optioneel, en niet verkrijgbaar op de Business Line. De nu standaard verchroomde raamomlijsting doet eveneens een duit in het zakje als het om uitstraling gaat. Overigens is de A-klasse van een met uitsterven bedreigde Mercedes-soort waarbij privacy glass nog tegen meerprijs leverbaar is. Doe daar gerust je voordeel mee.

Interieur

Ook vanbinnen is de simpelste A-klasse eigenlijk niet zo ‘basic’ meer. Het digitale instrumentarium is nu standaard van de grotere, bredere soort (10,25 inch) en beide schermen zijn nu ook in de simpelste trim optisch aan elkaar gesmolten achter één brede glasplaat. Inhoudelijk is het infotainmentsysteem lekker compleet, met onder meer standaard navigatie. Wel een beetje lullig is dat Mercedes voor telefoonprojectiesystemen Android Auto en Apple CarPlay extra geld vraagt, namelijk €363.

Boven: de basis-A-klasse van 2018. Onder die van nu. Let op het stuur, de schermen én natuurlijk de pook.

Stoelverwarming is dan wel weer standaard. Voor een fijne binnentemperatuur kunnen A-klasse-kopers altijd rekenen op een automatisch climate control-systeem (1 zone), terwijl de snelheid kan worden vastgehouden met een niet-adaptieve cruisecontrol.

De zowaar deels met ‘lederlook’ beklede stoelen zijn uiteraard beide in hoogte verstelbaar, maar de bestuurder krijgt als bonus een diepteverstelling voor de zitting mee. Wie niet zit te wachten op zwart, kan voor een bescheiden meerprijs desgewenst voor een grijs stofje kiezen. De sierstrips zijn standaard uitgevoerd in ‘carbon-look’, wat een wellicht wat misplaatste, sportieve sfeer geeft. Wie hier wat anders wil heeft pech: dat kan alleen bij duurdere uitvoeringen. Je wekt hem tot leven met een startknop, al moet je voor het ontgrendelen nog wel de knop op de sleutel gebruiken.

Al met al laat zo’n relatief simpele A-klasse nog maar weinig te wensen over, in ieder geval niet in de categorie ‘noodzakelijk’. Zoals vaker bij Business-versies is de keuze beperkt. Wie meer wil, of het nu gaat om kleuren of daadwerkelijke uitrusting, zal zijn of haar heil dus bij andere uitvoeringen moeten zoeken. De eerste stap op dat vlak is de Luxury Line, die voor minimaal €44.875 de showroom verlaat.