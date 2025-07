Mercedes-Benz A-klasse mag nóg langer blijven

De Mercedes-Benz A-klasse had dit jaar al moeten afzwaaien, maar hij blijft nog even. Sterker zelfs, de extra tijd die hij krijgt is veel langer dan eerder werd aangenomen.

De huidige Mercedes-Benz A-klasse kwam zeven jaar geleden op de markt en al sinds 2022 hangt zijn einde als het zwaard van Damocles boven hem. Toen hoorden we dat het in 2025 gedaan zou zijn voor de A-klasse. Zoals je wellicht weet, is de A-klasse nog altijd gewoon nieuw te bestellen. Sterker zelfs, begin vorig jaar kwam het gerucht naar buiten dat de A-klasse er pas in 2026 de brui aan zou geven. Ook dat blijkt niet te kloppen. Hij mag nóg langer door.

Het Duitse Automobilwoche heeft van ingewijden gehoord dat de deadline van de A-klasse nu in 2028 is. Tegen die tijd is de 1-serie- en A3-concurrent dus al tien jaar op de markt. Dat hij zoveel langer mag blijven, heeft te maken met hetzelfde als waarom hij eerder juist al het veld leek te moeten ruimen: de focus op meer elektrisch aanbod. Mercedes-Benz doet op dat gebied een beetje water bij de wijn door nog wat langer door te gaan met brandstofmodellen. Dat lijkt de reddingsboei voor de A-klasse, die ook onder druk stond vanwege de relatief lage marges die Mercedes-Benz erop pakt.

De Mercedes-Benz A-klasse verkoopt in Nederland niet meer zo hard als eerder, maar met zo'n 1.500 auto's per jaar wil het nog wel. De piek was in 2019, toen de huidige A-klasse net op de markt was. Toen werden er 4.264 stuks verkocht in ons land. Alleen de oer-A-klasse, die kleine MPV-achtige waarmee het ooit begon, schopte het ooit tot net iets meer op jaarbasis: 4.327 stuks.