Mercedes-Benz 220 Cabriolet (1954) - In het Wild

In het Duitsland van begin jaren 50 kwam er langzaam aan weer wat ruimte voor luxe. Deze Mercedes-Benz 220 Cabriolet is een prachtig voorbeeld van hoe er toch weer iets moois kon ontstaan uit een land dat nog gebukt ging onder de gevolgen van de oorlog.

Deze schitterende Mercedes-Benz 220 Cabriolet stamt uit 1954 en rolde dus bijna tien jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog van de band. Het model zelf kwam al in 1951 op de markt en je kunt je er iets bij voorstellen dat zo'n deftige open Mercedes-Benz destijds nog wel een aardig contrast vormde met hoe Duitsland er als land voor stond. Om nog maar te zwijgen over zijn nog opulentere broer, de 300, en natuurlijk sportief topmodel 300 SL 'Gullwing'.

Toch waren er nog wel een vleugjes bescheidenheid te ontdekken. De 220 (W187) was namelijk samen met de tegelijkertijd verschenen grote broer 300 (W186) de eerste Mercedes-Benz na de oorlog die meer dan vier cilinders kreeg. Zijn kloppend hart was, zoals de naam al aangaf, een 2.2 met zes cilinders en de 300 had een 3.0. Bescheiden? Ja, wel als je bedenkt dat de voorganger van de 220 (de W142) een 3,2-liter zescilinder had en de voorganger van de 300 (de 770) zelfs een 7,7-liter acht-in-lijn! Bovendien was vooral de 220 een voor zijn tijd vrij klassiek ogende auto met duidelijk nog lijnen uit de late jaren 30 en jaren 40.

Waar de 220 Limousine eigenlijk zelfs een relatief oubollig voorkomen had en ook de Cabriolet 'B' niet zo opvallend gelijnd was, waren er de Coupé en Cabriolet 'A' voor wie wat meer uitstraling wilde. Net als de Coupé had de Cabriolet A wat verder naar achteren doorlopende zijschermen en een wat eerder aflopende dak dan de Cabriolet B.

Het door HarmenA gespotte exemplaar is zo'n 'A'. Hoewel de B nog zeldzamer is, was deze open 220 nieuw al bijzonder zeldzaam. Er zijn er slechts een krappe 1.300 van gemaakt en in de afgelopen 68 jaar zijn er ongetwijfeld al heel wat van gesneuveld.

We hebben hier dus echt een bijzondere spot te pakken. Het is bovendien een exemplaar om door een ringetje te halen, al is dat al snel het geval als zo'n 220 nog in het openbaar opduikt. Volgens de kentekengegevens is de 220 direct in zijn bouwjaar al deze kant op gekomen en verblijdt hij zijn huidige eigenaar nu ruim acht jaar. Die heeft in elk geval behalve een prachtige klassieker ook geld in handen: een knappe 220 Cabriolet A levert zomaar €150.000 op.