Mercedes-AMG S-klasse als brute PHEV doet jasje uit

Dat Mercedes-AMG werkt aan een topversie van de huidige S-klasse, mag geen geheim heten. Affalterbach pelde een deel van de camouflagehuid van de S AMG eraf, waardoor het uiterlijk van het sportieve vlaggenschip al aardig zichtbaar wordt. Al is het nog maar de vraag met welke variant we hier van doen hebben ...

De laatste vraag komt met name omdat Mercedes-AMG ook werkt aan een plug-in hybride aandrijflijn. Naar verluidt zou deze E-Performance aandrijflijn met 4.0 V8 in zijn sterkste vorm goed moeten zijn voor rond de 800 pk. De laadpoort linksachter op dit prototype verraadt dat hij in ieder geval beschikt over een plug-in hybride aandrijflijn, aangezien de vulopening voor de brandstoftank bij de S-klasse rechtsachter zit. De specificaties van de definitieve versies heeft Mercedes-AMG nog niet bekend gemaakt. Zo zou het kunnen zijn dat we hier het topmodel 'S73e' zien en de minder bedeelde S63 de mild-hybride aandrijflijn uit de GLS 63 krijgt, maar het is ook mogelijk dat beide uitvoeringen een laadpoort krijgen. Afwachten dus. Reken in ieder geval op minstens 634 pk.

Mercedes-AMG volgt voor de nieuwe S63/S73 in ieder geval een bekend recept. In de voorbumper zijn grote luchtinlaten zichtbaar en aan de achterzijde prijkt een diffuser met vier uitlaatsierstukken onder de bumper. Verder zijn achter de multispaaks wielen grotere remschijven te zien om het gevaarte adequaat tot stilstand te kunnen brengen. Op één belangrijk punt wijkt de nieuwe S van AMG wél af van zijn voorganger en dat is dat de ster niet langer bovenop de neus staat. Ook de S-klasse krijgt nu de voor AMG kenmerkende Panamericana-grille met de ster in de neus aangemeten. Dat moet haast wel een imposant aangezicht in de binnenspiegel van nietsvermoedende automobilisten opleveren.